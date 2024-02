Une nouvelle tendance capilaire fait fureur en ce moment chez les ados et cela derait rappeler des souvenirs à certains d'entre vous.

On les pensait trop ringards et défintivement rangés au placard. Et pourtant... les bigoudis sont de retour.

Oui, vous ne rêvez pas ! Les fameux cylindres, qui permettaient jadis à nos grand-mères de donner une forme bouclée à leurs cheveux, reviennent en force auprès des jeunes garçons.

Résultat ? Les permamentes sont devenues LA nouvelle tendance chez les adolescents qui sont de plus en plus nombreux à réclamer ce type de coupe de cheveux.

La permanente et les bigoudis font fureurs chez les ados

Attention toutefois à ce que vous dîtes car les « djeuns » ne veulent surtout pas entendre parler de permanente. Au contraire, les ados préfèrent employer les termes anglais et branchés de « waves » (« ondulations ») ou de « curly » (« bouclés ») pour décrire cette coifure à la mode. Il n'empêche, mis à part ce débat sémantique, la technique est exactement la même que celle qu'employaient nos mamies au siècle dernier.

« On utilise les mêmes rouleaux et les mêmes formules, l'une qui dessine les crans, l'autre qui les fixe, pour un résultat identique : du lisse, on passe à une forme bouclée qui va durer jusqu'à la repousse, entre deux et six mois. C'est le même principe qu'une coloration puisqu'on modifie chimiquement la nature du cheveu. Ici, on agit non pas sur sa teinte mais sur sa texture », confirme ainsi le coiffeur Alexis Parente, dans les colonnes du Figaro.

Crédit photo : iStock

Comment expliquer un tel retour en force de la permanente ?

Vous l'aurez certainement deviné mais cette tendance n'aurait pas été possible sans les réseaux sociaux. Bon nombre d'influenceurs ont ainsi remis cette coiffure au goût du jour. Il n'en fallait pas plus pour que les ados s'identifient à ces derniers en voulant adopter leurs codes et notamment la coupe de cheveux.

« Avec Instagram, TikTok,... ils prennent les exemples des gens qui font des vidéos et ils viennent en nous disant qu'ils aimeraient avoir la même coupe que cette personne. Des fois, c'est possible parce qu'ils ont déjà les cheveux qui bouclent et donc on sait le faire sans permanente, mais quand ils ont des cheveux raides et lisses, il faut alors faire une permanente pour avoir le même résultat que sur les photos qu'ils nous montrent », explique en effet Luca, coiffeur belge, interrogé par nos confrères de RTL Info.

Si la permanente retrouve une seconde jeunesse, c'est aussi grâce à la K-pop et ses boys bands coréens très suivis ur les réseaux sociaux, comme l'explique Alexis Parente.

« À chaque fois qu'un garçon me demande une permanente, il me montre des photos de chanteurs du groupe BTS et d'acteurs de séries coréennes qui ondulent leurs cheveux raides… Mais aussi de nombreux influenceurs comme les Allemands d'Elevator Boys, qui publient régulièrement des vidéos de leur routine beauté pour obtenir de jolies boucles », précise l'intéressé.

Vous l'aurez compris, il n'est donc pas impossible que votre ado revienne de chez le coiffeur avec des petites boucles, à condition bien sûr qu'il puisse tout de même débourser près de 100 euros.