À 8 ans, elle se fait couper les cheveux sans la permission de sa maman... qui finit en larmes en voyant le résultat

Sur Reddit, un père de famille a raconté une histoire qui a mis à mal son couple. Il a décidé de faire plaisir à sa petite fille en l’emmenant chez le coiffeur, et ce contre l’avis de la mère de l’enfant. Une fois les cheveux coupés, la petite fille a reçu quelques remarques sexistes.

Quand on a un enfant, on veut parfois choisir ses tenues et sa coupe de cheveux. Cependant, les enfants ne sont pas toujours d’accord avec nos choix et veulent s’affirmer en portant ce qu’ils veulent.

Ainsi, un vrai désaccord peut se créer dans la famille. C’est ce qu’il s’est passé avec les parents d’Anna, une petite fille de 8 ans.

Anna est une enfant aux cheveux très longs qui a toujours voulu se les couper. Cependant, sa mère adorait ses longs cheveux et prenait du plaisir à les coiffer matin et soir, en les brossant, en faisant des couettes ou des tresses. Ces gestes ne faisaient pas plaisir à la petite fille, qui demandait constamment d’aller chez le coiffeur contre l’avis de sa mère.

Il emmène sa fille chez le coiffeur

Devant les nombreux refus de sa mère, Anna a finalement décidé de demander de l’aide à son père. Après une hésitation, ce dernier a accepté et a emmené sa fille chez le coiffeur, sans avertir sa femme.

« J’étais réticent au début parce que je ne savais pas comment ma femme allait réagir, mais j’ai accepté quand j’ai vu à quel point ma fille était excitée à la simple idée de faire cette nouvelle coupe de cheveux », a expliqué le père sur Reddit.

Chez le coiffeur, Anna a choisi une coupe très courte et a coupé tous ses longs cheveux. Ce résultat a fait le bonheur de l’enfant, même si elle a été confrontée à quelques remarques sexistes à cause de ses cheveux courts.

« À la fin, Anna ne pouvait plus s’arrêter de sourire, a raconté son père. Elle a fait le tour du salon pour le montrer à tout le monde et m’a même demandé de prendre un tas de photos, alors qu’elle déteste normalement qu’on la prenne en photo. Une dame âgée a dit quelque chose du genre : ''On ne peut même plus dire si c'est un garçon ou une fille maintenant''. »

Évidemment, le retour à la maison s’est très mal passé puisque la mère d’Anna s’est enfermée dans sa chambre pour pleurer avant de prendre la voiture pour partir. Si cette décision a fait fuir la mère de la famille, la petite fille est quant à elle comblée.