Près de 50% des salons de coiffure sont en faillite, une crise historique en France

Les salons de coiffure traversent actuellement une crise historique. Baisse de fréquentation, inflation, concurrence : les raisons pour lesquelles les coiffeurs sont en faillite sont nombreuses.

Les temps sont durs pour les coiffeurs. Trois ans après les confinements liés à l’épidémie de Covid-19, les salons de coiffure sont en faillite et traversent une crise historique. En France, on compte près de 70 000 salons de coiffure et 49% d’entre eux sont en faillite par rapport à la même période en 2022.

Selon les coiffeurs, les raisons d’une telle crise sont nombreuses. Pendant le Covid-19, des entreprises ont reçu un PGE, une aide financière délivrée par l’État. Cependant, de nombreux salons de coiffure n’ont pas encore fini de rembourser leur prêt.

Une crise historique chez les coiffeurs

Les coiffeurs sont également confrontés à l’inflation et à l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières, ce qui augmente le trou dans leur budget. Ils font face à une baisse de fréquentation à cause de la diminution du pouvoir d’achat des ménages. Enfin, la concurrence est de plus en plus forte chez les coiffeurs.

“Ce qui me préoccupe principalement, c’est l’explosion de la création d’auto-entreprises de coiffure. Il y a trop de salons de coiffure ! Le marché doit se réguler. Il y a trois fois plus de salons de coiffure en France par rapport à l’Angleterre”, a indiqué Christophe Doré, le président de l’Union nationale des entreprises de coiffure.

Crédit photo : iStock

En effet, de nouveaux salons s’installent partout en France et proposent des prix attractifs et défiant toute concurrence, ce qui met à mal les tarifs habituels proposés par les coiffeurs. Pour tenter de s’en sortir, les professionnels multiplient les astuces pour attirer la clientèle et renflouer leurs caisses en baissant leurs prix, en supprimant des postes ou en étirant leurs horaires de travail.

Des gestes qui, ils l’espèrent, empêcheront les coiffeurs de fermer boutique dans ce contexte difficile.