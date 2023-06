Cette boîte de nuit offre des verres aux clientes qui retirent leur soutien-gorge et scandalise les internautes

En Australie, un pub s’est attiré les foudres des internautes après avoir offert des boissons à des clientes en fonction de la taille de leur soutien-gorge.

Toutes les idées ne sont pas bonnes, et ce n’est pas ce bar australien, connu sous le nom de Woolshed on Hindley, qui oserait dire le contraire. En effet, l’établissement s’est retrouvé sous le feu des critiques après avoir proposé une drôle de promotion à ses clientes.

Le pub, situé dans le centre d’Adélaïde, a décidé d’offrir des boissons à des femmes en fonction de la taille de leur soutien-gorge : «Plus c’est gros, mieux c’est», peut-on lire sur le tableau d’affichage de la boîte de la discothèque.

Crédit Photo : Facebook

Mais ce n’est pas tout ! Le bar avait également posté un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il invitait les femmes à retirer leur sous-vêtement : «Accrochez-le dans le hangar et laissez-vous aller. C’est la même chose pour vous, les garçons».

Dans le cadre de la campagne, les personnes affichant une taille de bonnet A devaient recevoir une boisson gratuite, deux pour les bonnets B et trois pour la taille C. Sans réelle surprise, une telle action n’est pas passée inaperçue et a choqué de nombreuses personnes.

Crédit Photo : Facebook

Une activité promotionnelle qui scandalise le net

Comme le précise le Daily Mail, certains clients se sont rendus sur les réseaux sociaux pour dénoncer la campagne, ce qui a contraint le Woolshed à présenter ses excuses et à annuler l’événement :

«Sur la base des réactions de notre communauté, nous avons décidé d’annuler la promotion et nous sommes en train de réfléchir à des idées de promotions différentes qui favorisent un environnement amusant, sûr et inclusif pour tous», a indiqué l’établissement sur sa page Facebook.

Avant d’ajouter : «À l'avenir, la direction examinera toutes les activités promotionnelles pour s'assurer qu'elles créent un environnement inclusif pour tous nos clients».

Le Woolshed on Hindley. Crédit Photo : Google

Depuis, la boîte de nuit fait l’objet de vives critiques dans les commentaires. Un utilisateur a déclaré qu’il s’agissait d’une «idée terrible» et très «inappropriée».

Même son de cloche pour ces internautes : «Est-ce que vous travaillez au moins en équipe pour discuter de ce qui est bon pour votre entreprise ?», «C'est clairement une mauvaise idée. Il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion pour s'en rendre compte», «La personne chargée des promotions doit être licenciée», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.