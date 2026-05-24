Cette femme a enregistré 800 000 heures de télé sur des cassettes VHS car elle avait peur que l'histoire soit réécrite

Pour conserver une mémoire complète de l’actualité télévisée et analyser les médias, une Américaine a enregistré près de 800 000 heures de télévision sur plus de 30 ans.

Des décennies à tout enregistrer.

Marion Stokes, archiviste et productrice de télévision américaine, a passé plus de trente ans à enregistrer en continu l’actualité télévisée.

À travers cette démarche, elle cherchait à conserver une trace fidèle de l’actualité. Elle a ainsi accumulé des centaines de milliers d’heures d’images.

Crédit Photo : Eileen Emond

840 000 heures d’archives télévisées

Pendant environ 35 ans, Marion Stokes a enregistré sans interruption des programmes TV, selon plusieurs sources documentées.

Elle commence ce travail à la fin des années 1970 et, dès 1979, capture presque tout ce qui passe à l’antenne, des journaux télévisés aux sitcoms. Elle agit après avoir constaté que les chaînes effacent régulièrement leurs anciennes émissions pour des raisons d’espace et de coûts.

Crédit Photo : End Cue

Ancienne bibliothécaire et militante des droits civiques, elle accordait une grande importance à l’accès à l’information. Elle cherchait avant tout à préserver l’histoire de la télévision, pour éviter qu’elle soit déformée ou réécrite.

Au total, Marion Stokes a archivé environ 840 000 heures d’actualités télévisées, entre 1977 et sa mort en 2012, soit environ 70 000 cassettes VHS.

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Jusqu’à huit magnétoscopes tournaient en continu

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’archiviste prenait sa mission très au sérieux. Elle a, par exemple, fait fonctionner jusqu’à huit magnétoscopes en même temps, avec l’aide de sa famille.

Interrogé sur cette anecdote, son fils Michael se souvient qu’il devait parfois quitter le dîner en urgence pour aller remplacer les cassettes dans les magnétoscopes.

Crédit Photo : Wikimédia

Marion Stokes est aujourd’hui considérée comme l’une des rares personnes à avoir conservé une archive aussi complète de l’actualité télévisée de cette époque.

L’Internet Archive a numérisé sa collection afin que le public puisse la consulter en ligne, concrétisant ainsi son ambition de rendre ces archives accessibles.

À noter que Marion Stokes a fait l’objet d’un documentaire intitulé Recorder: The Marion Stokes Project .