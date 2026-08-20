À 16 ans, il vit dans un étang depuis 5 ans pour soulager sa maladie mystérieuse que personne n'arrive à diagnostiquer

En Inde, un adolescent de 16 ans passe la majeure partie de son temps dans un étang à cause d’une mystérieuse maladie.

Iqbal Sheikh n’est pas un adolescent de 16 ans comme les autres.

Originaire de Murshidabad, dans l’État du Bengale-Occidental, en Inde, il est contraint de rester immergé dans un étang pour soulager les symptômes d’une mystérieuse affection cutanée.

À 16 ans, il passe ses journées dans un étang pour soulager une mystérieuse maladie

Comme le rapporte le site LADbible, Iqbal souffre d’une sensation de brûlure douloureuse sur la peau.

Face à cette situation, sa famille a consulté plusieurs hôpitaux ainsi que des guérisseurs traditionnels pour tenter d’en déterminer la cause, en vain. Malgré leurs recherches, l’état du jeune homme ne s’est pas amélioré.

Crédit Photo : Capture d'écran X

Iqbal a ainsi passé la majeure partie des cinq dernières années dans l’eau fraîche, qui lui procure un certain soulagement.

Des vidéos de l’adolescent ont récemment circulé sur les réseaux sociaux, le montrant immergé dans l’eau, en train de manger des encas.

Résultat : son histoire a attiré l’attention de nombreuses personnes, dont Anant Ambani, l’une des personnes les plus riches du pays. Ce dernier aurait décidé d’intervenir pour aider Iqbal, selon la presse indienne.

Iqbal, a 16-year-old boy from Murshidabad, West Bengal, has spent the last 5 years living mostly in a pond. Coming out causes severe skin burning, leaving him trapped in water due to poverty preventing medical treatment, while suffering from continuous cold, cough, and pneumonia. pic.twitter.com/yHHCSbFqoW — Indians (@onindians_) August 10, 2026

La suite après cette vidéo

Un riche homme d’affaires vole au secours d’Iqbal

Anant Ambani aurait organisé le déplacement d’Iqbal à Mumbai, où il pourra bénéficier d’examens médicaux plus poussés. Un voyage qui représente plus de 2 000 kilomètres.

Cette batterie d’examens pourrait permettre d’établir un diagnostic. Le jeune homme pourrait alors recevoir un traitement destiné à soulager ses symptômes ou à stabiliser son problème de santé, sans avoir à se réfugier dans un étang.

Crédit Photo : Getty Images

De leur côté, certains médecins pensent que l’adolescent pourrait être atteint d’une maladie rare appelée érythermalgie.

Cette affection des vaisseaux sanguins provoque notamment une sensation de brûlure, de chaleur et des rougeurs au niveau de la peau. Elle touche principalement les mains et les pieds.

Selon le Manuel MSD, un site d’information médicale, la cause de cette maladie est «généralement inconnue». Elle apparaîtrait généralement à l’âge adulte, mais peut se manifester dès la naissance ou durant l’enfance lorsqu’elle est héréditaire.

Crédit Photo : Wikimédia

On espère que le jeune Iqbal pourra bientôt mettre des mots sur ses maux.