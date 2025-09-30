Invité d'une émission de télévision, il avoue en direct avoir... tué ses parents et enterré leurs corps

Lorenz Kraus, lors de son interview sur la chaîne américaine CBS6, le 25 septembre 2025

Un homme a avoué un parricide en direct à la télévision, aux États-Unis.

Les aléas du direct réservent parfois d'incroyables surprises aux téléspectateurs et ce ne sont pas les techniciens de CBS6 qui viendront dire le contraire. La célèbre chaîne de télévision américaine a été le théâtre, bien malgré elle, d'un événement sans précédent, lorsque l'invité d'un journal télévisé a avoué avoir tué ses parents, en pleine émission.

Une scène surréaliste qui en a choqué plus d'un. 

L'individu a ensuite été interpellé par la police, à sa sortie de plateau. 

Interview de Lorenz Kraus par le présentateur Greg Floyd, sur la chaîne américaine CBS6, le 25 septembre 2025Crédit photo : capture d'écran / CBS 6

Il avoue le meurtre de ses parents en direct à la télévision

Ce qui ne devait être qu'une interview, réalisée dans le cadre d'une enquête portant sur une éventuelle fraude, s'est donc transformé en confessions d'un meurtrier. Son nom ? Lorenz Kraus. Âgé de 53 ans, celui-ci a ainsi raconté en direct comment et pourquoi il avait étouffé ses parents, 8 ans plus tôt, dans la ville d'Albany (New York). Kraus est passé aux aveux face à son interlocuteur, Greg Floyd, présentateur du journal télévisé.

Kraus avait lui-même contacté la chaîne au préalable afin de s'expliquer sur des soupçons de fraudes, qui pesaient sur lui. La police avait en effet constaté qu'il continuait de percevoir des prestations sociales, accordées à ses parents, Franz et Theresia, alors que ces derniers n'avaient plus donné signe de vie depuis plusieurs années. Une perquisition, menée le 23 septembre au domicile des époux Kraus, avaient ensuite permis la découverte des corps sans vie de ces deux retraités.

Deux jours plus tard, CBS6 a reçu un mail rédigé par Lorenz Kraus. Un long message de deux pages, dans lequel le fils des défunts sollicitait une interview afin d'apporter des précisions quant à cette macabre découverte de la police.

La chaîne s'est alors activée en coulisses, le plus rapidement possible, pour organiser cet entretien exclusif, qui a eu lieu le 25 septembre. Mais elle était loin d'imaginer l'incroyable dénouement de cette affaire. Tout a basculé après quelques minutes d'interview, au détour de questions portant sur la vie de l'intéressé. D'abord réticent à se livrer, Lorenz Kraus s'est progressivement mis à table et a finalement avoué avoir tué ses parents, âgés de 92 et 83 ans au moment des faits, en 2017, invoquant des raisons de santé. Selon lui, il aurait abrégé leurs souffrances car ils soufraient de déficiences. Il a également reconnu avoir enterré leurs corps dans le jardin de leur maison.

Lorenz Kraus, lors de son interview sur la chaîne américaine CBS6, le 25 septembre 2025Crédit photo : capture d'écran / CBS 6

« Ils savaient que c’était la fin pour eux, qu’ils allaient mourir de votre main ? » lui a alors demandé le présentateur Greg Floyd. « Oui. Et c’était tellement rapide », a répondu Lorenz Kraus, qui a ensuite précisé avoir étouffé ses parents, qu'il a décrits comme des survivants allemands de la Seconde Guerre mondiale.

Kraus a expliqué avoir étranglé son père avec ses mains puis sa mère avec une corde, affirmant qu'il avait « fait son devoir en tant que fils ». « Mon inquiétude pour leur souffrance était primordiale », a-t-il ajouté. « Après la mort de mon père, ma mère a posé sa tête sur sa poitrine et après quelques heures, je l'ai achevée », a-t-il encore précisé, froidement.

Bien que choqué, Greg Floyd n'a rien laissé transparaître, restant professionnel jusqu'au bout. Le présentateur a toutefois reconnu, après coup, qu'il s'agissait de « l’interview la plus spéciale de ses quarante-cinq ans de carrière ».

« Je ne m’étais pas préparé. Et je pense que cela a été un avantage, car je n’y suis pas allé avec une série de questions prédéfinies (...) Traverser cette épreuve a été difficile. Et puis on se dit : "Bon, est-ce qu’on a au moins rendu justice à ces deux personnes qui ont perdu la vie ?" » (Greg Floyd)

À la fin de l'émission, Lorenz Krauss a été escorté par un policier présent sur le plateau, puis la police l'a interpelé sur le parking du studio avant de la placer en garde à vue.

Inculpé de meurtre et de dissimulation d’un cadavre humain, il a été immédiatement incarcéré.

Source : AFP
