Cette femme admet n'avoir jamais lavé sa literie et que son matelas date de 100 ans

Lors d’une émission britannique, une dame âgée de 74 ans a admis n’avoir jamais lavé sa literie et estime que son matelas est même centenaire. De quoi horrifier les maniaques du ménage !

Généralement, on passe entre 49 à 60 heures par semaine dans un lit, que l’on occupe pendant que l’on dort. Il est donc très important de prendre soin de sa literie et de la laver régulièrement, car elle peut vite devenir un nid à microbes, poussière, puces de lit, et divers fluides corporels comme la transpiration.

À voir aussi

Normalement, nous sommes censés laver notre literie une fois par semaine, ou au moins toutes les deux semaines. Cependant, il existe des personnes qui négligent complètement cet aspect de l’hygiène de vie.

Et ce n’est pas Cornelia Bayley qui vous jugera ! En 2013, elle avait participé à l’émission de la chaîne Channel 4, appelée “Obsessive Compulsive Cleaners” qui, comme vous l’avez deviné, aide ces personnes négligentes à se faire aider grâce à deux experts en nettoyage, Hayley et Dann.

Crédit photo : Channel 4

Âgée de 74 ans à l’époque, Cornelia Bayley, vivant dans le Nord de Pays de Galles, réside dans un manoir datant du XVIIème siècle. Vendeuse d’antiquités, elle avouait avoir du mal à entretenir son immense demeure qui comporte 10 chambres, demandant alors l’assistance de ces nettoyeurs compulsifs.

Un challenge incroyable pour Hayley et Dann, qui découvrent une maison pleine de poussière et de crasse. Mais ils n’étaient pas au bout de leur surprise lorsqu’ils ont découvert la chambre de Cornelia.

“Les bactéries peuvent vivre ici, je m’en fous”

Hayley demande alors à Cornelia quand est-ce qu’elle a lavé sa literie pour la dernière fois, ce à quoi elle répond : “Jamais !”.

Atteinte d’un trouble obsessionnel compulsif, Hayley n’en croit pas ses oreilles : “Ça n’a jamais été lavé ? Qu’en est-il du matelas ? Est-ce que vous lavez le matelas ?”.

Crédit photo : Channel 4

Puis son comparse Dan demande alors : “Quel âge a le matelas ?”. Et c’est là que Cornelia répond : “Il doit avoir 100 ans, à peu près. Vous savez, c’est comme ça que les gens vivaient à l’époque, et j’aime vivre comme ça”, se justifie-t-elle.

Une vie à l’ancienne pour Cornelia qui a fait comprendre à Dan et Hayley, lors de la visite, qu’elle n’autorisait l’utilisation d’aucun produit de nettoyage, seulement de l’eau et une éponge.

Crédit photo : Channel 4

Une contrainte qui a interloqué Hayley : “Ça ne tuera pas les bactéries”, ce à quoi la propriétaire du manoir répondit : “Les bactéries peuvent vivre ici, je m’en fous”.

Une expérience peu commune pour Hayley qui est revenue sur cette rencontre en 2020 : “J’ai presque craqué intérieurement quand elle nous a dit n’utiliser que de l’eau. C’était le premier obstacle pour moi, et instantanément, je me suis dit que ça allait se dégrader très très rapidement. Parce que je pensais à des choses comme : ‘Comment vais-je nettoyer ces toilettes ? Qu’est-ce que je vais utiliser pour nettoyer les drains de l’évier, tout ça ?'”.

Au final, le challenge a été réussi par Hayley et Dan, avec de l’eau et tout de même un peu de liquide de nettoyage. Cornelia était ravie du résultat. Aujourd’hui, le manoir est fermé au public pour rénovation mais Cornelia y vit toujours, au milieu des bactéries.