Voici les zones de la maison que vous devez nettoyer en priorité avant l'arrivée de la chaleur estivale

La chaleur estivale rime avec ménage ! En effet, cette corvée harassante est nécessaire pour passer un été agréable à la maison.

Ce n’est un secret pour personne : garder une maison propre au quotidien n’est pas une tâche facile, et cette corvée devient encore plus fatigante en été. La raison ? La chaleur estivale qui balaie toute notre énergie. Toutefois, le grand ménage d’été est une étape nécessaire pour vivre dans une maison saine.

Les bons gestes à adopter pour nettoyer sa maison en été

Comme le précise Santé Magazine, certaines zones et objets de la maison méritent une attention particulière. C’est notamment le cas des ventilateurs et des climatiseurs. Vous l’ignorez peut-être, mais ces appareils sont des aimants à poussière et autres saletés. Conséquence : les acariens ont un impact sur la qualité de l’air de votre intérieur.

Dès lors, pensez à nettoyer les filtres de la climatisation, ainsi que tous les recoins du ventilateur avec une éponge en microfibres et du savon de Marseille. Pour les ventilateurs de plafond, n’oubliez pas de débrancher l’appareil.

Les zones à nettoyer en priorité

L’été est la période idéale pour savonner les baies vitrées et les fenêtres en utilisant du liquide vaisselle, de l’eau chaude et une raclette à vitres. Il est conseillé de laver ces zones tôt le matin ou en fin d’après-midi.

Sans surprise, il est important de désinfecter les poubelles pour chasser les mauvaises odeurs provoquées par les températures élevées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc ou de l’eau de javel et de l’eau bouillante pour assainir les récipients. Une fois cette étape terminée, rincez le tout et le tour est joué. Attention, il est conseillé de renouveler l’opération toutes les semaines.

Même son de cloche pour les grilles du barbecue. Pour en finir avec la crasse, optez pour le bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc. Enfin, nous vous conseillons de nettoyer les radiateurs avec une lingette ou une petite brosse pour retirer la poussière.