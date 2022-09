Cette femme sous le choc découvre ce que fait son électricien dans sa maison pendant son absence

Une femme a raconté le choc qu’elle a subi quand elle a visionné les caméras de vidéosurveillance de sa maison et qu’elle a découvert ce que faisait son électricien pendant son absence.

Sur Mumsnet, un site dédié à la parentalité, une internaute sous le pseudonyme de IvyPlant a raconté une histoire surprenante qui lui est arrivée. La jeune femme raconte qu'elle a décidé d’engager un électricien pour qu’il puisse faire un travail dans sa maison, d’une durée de huit jours.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Après les quatre premiers jours de travail de l’électricien, l’habitante décide de jeter un œil sur les caméras de vidéosurveillance de sa maison. Mais elle ne s'attendait pas à être sous le choc en regardant les images.

Une intruse dans la maison

L’électricien était dans la maison entre 8 heures du matin et 15 heures, ce qui correspondait à ses heures de travail. Cependant, l’habitante a remarqué que l’employé laissait entrer quelqu’un dans la maison quand elle n’était pas là.

« Les images de vidéosurveillance montrent une grande femme blonde entrant par la porte arrière et repartant environ quatre heures plus tard », a déclaré la jeune femme sur le forum.

Crédit photo : iStock

Prise au dépourvu devant ces images, l'habitante a avoué ne pas savoir comment réagir. Doit-elle confronter l’électricien ou le laisser continuer son travail comme si de rien n’était ?

« Il lui reste encore quatre jours pour finir le travail la semaine prochaine et je n’aime pas le fait qu’il y ait une personne inconnue et non invitée dans ma maison quand je ne suis pas là. De plus, quelle quantité de travail peut-il vraiment faire si sa compagne est là pendant quatre heures ? » a interrogé la femme.

Sur son post, l’habitante a également souligné que l’inconnue qui entrait dans sa maison portait une « jupe plissée ». Ainsi, il semble impossible que cette femme soit une collègue de l’électricien venue pour l’aider à faire les travaux.

Sous son post, une autre femme a commenté que lorsqu’elle sortait avec un électricien, il lui était arrivée de le rejoindre pour faire l’amour dans les maisons de ses clients. Une habitude qui serait commune à de nombreux électriciens puisque la femme affirme que « tous ses autres copains du métier le faisaient aussi ». De quoi pousser les propriétaires à faire leurs travaux sans l’aide d’un professionnel…