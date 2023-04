Cette femme transforme sa sueur en parfum et la vend sur internet

Wanessa Moura est une Brésilienne qui a eu l’idée de commercialiser sa sueur en la transformant en parfum. D’après la vendeuse, son odeur attirerait les hommes.

Wanessa Moura est une femme âgée de 29 ans originaire de Sao Paulo, au Brésil. Pour arrondir ses fins de mois, la Brésilienne a eu une idée pas comme les autres puisqu’elle a décidé de transformer sa sueur en parfum et de la vendre sur internet.

Ainsi, elle met son odeur corporelle en bouteille et la commercialise. Dans un flacon de parfum, on retrouve 8 millilitres de la transpiration de Wanessa, ce qui apporte “une touche de sensualité et de féminité” selon la jeune femme.

“En plus des notes fruitées de mandarine, de bergamote et de poivre rose, mon parfum a une touche spéciale et très intime : ma sueur. C’est un mélange de passion et de mystère”, explique-t-elle.

Un parfum à la transpiration

Si Wanessa a eu cette idée, c’est parce qu’elle a toujours eu envie de créer un parfum pour attirer les hommes. Elle a également reçu de nombreux compliments de la part de son ex petit-ami et de son copain actuel sur son odeur corporelle. C’est ainsi que Wanessa a eu l’idée de commercialiser sa sueur.

Son parfum, qu’elle a nommé “Fresh Goddess”, a pour but “d’éveiller et de susciter l’attention” et agirait comme un vrai aphrodisiaque selon Wanessa.

“Mon odeur naturelle attire les hommes donc j’ai utilisé des gouttes de ma sueur comme base pour mon parfum. Ma sueur est l’ingrédient le plus important dans la formule de cette potion d’amour et de sexe qu’est devenu mon parfum. C’est le parfum idéal pour faire des rencontres, attirer l’attention de vos crushs ou vivre des expériences agréables avec votre partenaire”, affirme-t-elle.

On peut trouver cette idée repoussante et pourtant, elle fonctionne. Le parfum de Wanessa fait fureur auprès de sa clientèle et d’après les personnes qui l’ont acheté, le produit tiendrait ses promesses. En effet, une cliente affirme qu’elle attire plus d’hommes depuis qu’elle a acheté le parfum de Wanessa. Une bouteille de ce dernier est vendue au prix de 138 dollars, soit environ 127 euros.