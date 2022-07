Voici pourquoi vous devriez vous asperger de parfum avant de dormir, selon les experts

Quelques goûttes de parfum sur vos draps de lit ou votre peau avant d’aller dormir pourraient faire toute une différence dans votre rapport au sommeil selon les spécialistes.

Crédit : Sponchia/ Pixabay

À voir aussi

D’après les scientifiques, les odeurs auraient un rôle capital pour nous aider à réduire le stress ou favoriser le sommeil. Outre des draps propres, une chambre aérée et bien tempérée qui aident à se mettre dans de bonnes dispositions pour s’endormir sereinement, les odeurs y contribueraient également.

Comme le rappellent les chercheurs de l’Université Brown à l’origine d’une étude sur le sujet, la perception olfactive évoluerait au cours de la journée. Elle serait faible le matin et très élevée le soir, au moment du sommeil.

Autrement dit, la période idéale pour en asperger un peu sur soi.

Le parfum et ses propriétés relaxantes

Crédit : Claudio_Scott/ Pixabay

En effet, le soir serait le moment propice pour utiliser son parfum préféré. Cela, dans le but de faire appel à des souvenirs et/ou convoquer des sentiments favorisant un sommeil serein. C’est ce qu’explique Eudora Nwasike, une spécialiste des parfums, pour le site Glamour UK : « Le bulbe olfactif, […] contrôle l'odorat, envoie des informations à l’amygdale et l’hippocampe de votre cerveau. Ce sont les régions du cerveau qui sont responsables de l'émotion et de la mémoire. À chaque fois que nous sentons une odeur pour la première fois ou à plusieurs reprises, cela stimule les parties primitives de notre mémoire ».

Une explication confirmée aussi par Elisabeth de Feydeau, une historienne spécialiste du parfum, à Radio Classique : « le sens de l’odorat est directement relié au cerveau le plus archaïque, le système limbique où siègent les émotions. C’est pourquoi un parfum vous parle directement ».

Ainsi, de par ses propriétés relaxantes qui apaisent le système nerveux et sa capacité à diminuer le stress et l’anxiété, le parfum joue le rôle d’un sédatif. En en utilisant le soir, où la perception olfactive est la plus élevée, vous optimisez les chances de vous endormir dans les meilleures conditions : sans stress et relaxé. Le parfum possède aussi une touche rassurante qui vous permettra à coup sûr de dormir comme un bébé.