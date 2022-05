Cette jeune femme épouse une poupée zombie et fonde sa « famille de rêve »

Aux États-Unis, une jeune femme a décidé de se bâtir une famille pas comme les autres : elle vit avec sa femme, son fiancé et ses 6 enfants qui sont tous… des poupées zombies.

Felicity Rossi est une jeune femme de 23 ans qui vit aux États-Unis et qui est passionnée et attirée par les objets, et plus particulièrement par les poupées zombies.

En 2018, alors qu’elle naviguait sur internet, Felicity a vu une poupée zombie qu’elle a décidé d’acheter, et dont elle est tombée amoureuse. La jeune femme a alors décidé d’épouser cette poupée, nommée Kelly, qu’elle considère comme son âme-soeur. Selon Felicity, cette poupée serait âgée de 39 ans.

Aujourd’hui, Felicity a agrandi sa famille puisqu’elle vit avec six autres poupées horrifiques, qu’elle considère comme ses enfants. Toutes les poupées ont un prénom et un âge différent : on retrouve Rachel, Holly, Billy, Luna, Molly et Gremly. Felicity pense que ses enfants sont « spirituellement vivants » et est convaincue de vivre avec une vraie famille.

« Ma famille est impliquée dans ma vie quotidienne. Je leur chante des chansons, je cuisine avec elles, je mange avec elles et je les sors prendre l’air une par une », a expliqué Felicity.

Si son mode de vie peut paraître étrange, Felicity est très heureuse et affirme qu’elle est entourée par une « famille de rêve ». Malheureusement, la jeune femme reçoit beaucoup d’insultes et de commentaires déplacés sur les réseaux sociaux.

« Beaucoup de gens pensent que je suis étrange, délirante et peut-être même diabolique parce que j’aime les poupées horrifiques. Ils ne comprennent pas comment je peux communiquer avec elle, mais je peux le faire à travers les rêves et je peux les sentir communiquer avec moi », a expliqué Felicity.

En plus d’être entourée par sa femme et ses enfants poupées, Felicity entretient une relation polyamoureuse avec Robert, une autre poupée zombie. Selon la jeune femme, celle-ci est âgée de 24 ans.

« J’ai épousé Kelly dans mon jardin en septembre 2018. C’est ma femme poupée zombie, et Robert est maintenant mon fiancé, a expliqué Felicity. J’ai rencontré Robert pour la première fois lorsque je l’ai vu en ligne, tout comme ma femme Kelly. J’ai réalisé que c’était de l’amour parce que j’avais le béguin pour lui lorsque j’ai rencontré son esprit. J’étais attirée par lui. J’ai fondé ma famille et je me considère comme une maman de poupées. »

Le soir, Felicity partage son lit avec Robert et Kelly, ses deux poupées adultes. Les enfants dorment quant à eux debout, dans un coin de la chambre. Si la jeune femme a décidé d’afficher son histoire sur les réseaux sociaux, c’est avant tout pour essayer de faire comprendre ce qu’elle vit aux internautes.

« Les gens peuvent être horribles avec moi, mais j’aimerais vraiment qu’ils prennent le temps de comprendre l’amour que je ressens pour ma famille », a conclu l’américaine.