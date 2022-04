Il s'offre un château de 500 m2 pour 312 000 euros grâce à un incroyable coup de chance

S'offrir un splendide château pour le prix d'un studio parisien, cela paraît impossible. Et pourtant, figurez-vous que c'est déjà arrivé et pas plus tard que la semaine dernière. Récit.

La vie de château, ça en fait rêver plus d’un mais ce rêve a un prix et celui-ci s’avère inaccessible pour le commun des mortels.

Pourtant, un homme vient de nous faire mentir en faisant l’acquisition d’une splendide demeure des Hauts-de-France pour trois fois rien.

Cet heureux veinard a ainsi acheté aux enchères le château de Yaucourt-Bussus (Somme) pour la modique somme de 312 000 euros, soit le prix de certains studios parisiens.

Difficile de faire mieux, d’autant que la bâtisse est en excellent état et qu’aucuns travaux de rénovation n’y sont à prévoir.

Crédit photo : tripadvisor.fr

Pour le même prix qu'un studio à Paris, il s'offre un magnifique château aux enchères

Bâti au XVIIIe siècle, ce château d’une superficie de 500 m2 possède notamment un grand salon mais aussi un séjour digne d’une salle de réception, une immense cuisine, six chambres ou encore deux salles de bain. Le tout sur une propriété de 3,4 hectares comportant un parc arboré ainsi que plusieurs dépendances.

Crédit photo : Wikimedia Commons

L’ancien propriétaire, qui pour la petite histoire avait participé à l’émission « Bienvenue chez nous » sur TF1 en 2014 et 2016, y tenait des chambres d’hôtes et organisait également des mariages.

Mais après avoir contracté des dettes, ce dernier n’a eu d’autres choix que de vendre le domaine pour rembourser ses créances.

Mis aux enchères à 200 000 euros par le tribunal judiciaire d’Amiens le 19 avril dernier, le château a finalement trouvé preneur à 312 000, bien loin des estimations de base.

Dans l’immobilier, c’est ce que l’on appelle un coup de fusil !

Ce prix imbattable fait forcément réagir quand on sait que certains studios ou autres 2 pièces peuvent se vendre entre 500 000 et 700 000 euros à Paris, où le prix moyen du m2 s’élève à 11 000 euros environ, selon le site seloger.com.