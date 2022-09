Cette maman déguise sa fille pour entrer à Disneyland sans payer, sa vidéo fait sensation

Pour faire entrer sa fille à Disneyland sans qu’elle n’ait à payer sa place, cette femme l’a déguisée et a réussi à rentrer dans le parc.

Si Disneyland est un merveilleux parc d’attractions qui plaît aux petits comme aux grands, les tickets d’entrée peuvent rapidement devenir très chers.

À voir aussi

Pour tenter de faire entrer sa petite fille dans le parc sans payer sa place, cette femme a redoublé d’imagination et a essayé une astuce redoutable.

Crédit photo : Pixabay

Sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir deux femmes se présenter à l’entrée du parc d’attractions avec un bébé dans une poussette, caché sous une couverture. Comme l’enfant semblait tout petit, les deux femmes sont passées sans payer sa place. En effet, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de trois ans.

Elle fait entrer sa fille gratuitement à Disneyland

Cependant, une fois entrées dans le parc d’attractions avec leur poussette, les deux femmes ont révélé leur supercherie. Elles ont sorti l’enfant de la poussette qui n’était autre qu’une petite fille de plus de trois ans, vêtue d’une robe de princesse Cendrillon. La petite fille était donc bien plus âgée que le bébé présumé dans la poussette.

Si ces deux femmes ont décidé de mettre au point une telle supercherie, c’est notamment parce que Disneyland a connu une nouvelle augmentation des prix à cause de l’inflation. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de leur entrée a déjà été vue par plus de 9 millions de personnes. La supercherie a vivement plu aux internautes et certains ont avoué avoir déjà fait des choses similaires pour ne pas payer la place de leurs enfants dans le parc.

« Mon fils a quatre ans mais à Disneyland, il sait qu’il en a deux », a confié un internaute.

Des astuces redoutables à mettre en pratique… à vos risques et périls !