Floride : ce couple privatise le parc Disney World pour leur mariage, la vidéo créé le buzz

Un couple d’américains a réservé une partie du parc Disney World en Floride pour son mariage. Une vidéo de l’événement a rapidement fait le buzz sur TikTok.

Crédit : Manakin/ iStock

Un mariage de princesse et de prince dans un parc Disney a eu lieu aux États-Unis. Et ce n’était pas une mise en scène qui faisait partie des spectacles proposés par le célèbre parc. Non, il s'agissait bien d’un vrai mariage.

Deux amoureux, et visiblement fans de la marque aux grandes oreilles notamment, se sont offert le cadeau de leur rêve pour leur mariage. Ils ont ainsi privatisé la section « Magic Kingdom Parc » afin de passer la nuit avec leurs 280 invités.

Un mariage à Disney World pour 73 000 euros

Comme le rapporte le média américain Insider, la fête a débuté à 23 heures avant de se terminer à 3 heures du matin. Durant ce temps où le parc a été réservé à une poignée d’invités chanceux, les participants ont pu profiter de la célèbre attraction Space Mountain mais aussi de nombreux plats à l'effigie de Mickey et de l’univers fantastique de Disney.

Dans une vidéo filmée ce soir-là puis publiée sur le réseau social TikTok, l’internaute Lindsey Metselaar (@lindzmetz) a dévoilé les coulisses de la soirée. « Mon amie a privatisé Disney World pour sa fête de mariage et c'était la meilleure chose qui soit », a écrit la participante.

La vidéo est très vite devenue populaire sur le réseau et auprès des internautes, à tel point qu’elle a déjà atteint 4 millions de vues. Les internautes n’en croyant pas leurs yeux et spéculant ensuite sur le coût, probablement faramineux, de cette privatisation pas comme les autres.

Alors que certains avancaient des prix exorbitants comme 250 000 dollars (soit 237 620 euros), Disney World Florida a finalement dévoilé des tarifs plus ‘modérés’. La location de cette section particulière s’élève à 30 000 dollars, soit 28 000 euros auxquels il faut ajouter 209 dollars (198 euros) pour chaque invité supplémentaire au-delà de 50 personnes. Au total, cette soirée magique au pays de Mickey aurait coûté aux nouveaux mariés la bagatelle de 78 000 dollars (73 000 euros) selon les estimations de Insider.

À part le prix, certains internautes se sont demandés comment des gens aussi fortunés pouvaient connaître autant de personnes : « Tout le monde s'inquiète d'être trop pauvre, moi je me demande comment vous connaissez autant de personnes à inviter !? À quoi ressemble votre vie sociale ? ». Un commentaire qui n’a pas manqué de faire rire la toile.