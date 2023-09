Cette mariée révèle la vérité d'un lendemain de mariage avec un selfie hilarant

À Glasgow, une jeune mariée est devenue virale avec son selfie pris le lendemain de son mariage. Après la fête, la réalité est toute autre !

“Après le show, c’est le retour à la réalité !”. Sir Samuel savait de quoi il parlait car lorsque les lumières de la fête s’éteignent, le retour à la vie quotidienne laisse souvent un goût amer. Lors des mariages, tout le monde est beau et bien sapé, puis au fur et à mesure que la soirée s’éternise, les cravates tombent et les talons sont délaissés.

Si les lendemains de mariage riment avec gueules de bois, on se demande bien comment ont terminé les mariés. Une nouvelle mariée vient de lever le voile sur ce mystère.

Crédit photo : Jade McBride

Jade McBride, 32 ans, vient d’épouser Michael, 34 ans, lors d’une superbe cérémonie au Busby Hotel de Glasgow, en Écosse. Après avoir fait la fête toute la nuit avec ses proches, la mère de cinq enfants avait une sacrée gueule de bois le lendemain.

La gueule de bois d’une mariée

En effet, au petit matin, elle est toujours vêtue de sa robe de mariée mais complètement débraillée. Le maquillage s’est estompée et la coupe de cheveux s’est aussi rebellée. Jade a partagé un selfie pris face à un miroir, à son réveil, pour la publier sur les réseaux sociaux. Et le cliché est rapidement devenu viral !

Crédit photo : Jade McBride

Avec cette photo, elle montre une réalité authentique des lendemains de mariage : “Grosse dédicace à toutes les femmes qui se sont mariées hier, j’espère que vous êtes aussi déglinguées que moi aujourd’hui”.

Interrogée par le Daily Record, Jade a admis avoir publié la photo pour rigoler : “J’étais belle avant de ne ressembler à rien”, commente-t-elle avec humour. Une cérémonie dont elle se souviendra souvent, et pour les meilleures raisons du monde.