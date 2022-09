Cette nouvelle bière fabriquée à partir d'eaux usées fait fureur à Singapour

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cette nouvelle bière fait fureur à Singapour. Le hic ? Sa composition risque de vous arracher une grimace.

À l’instar de nombreux pays, Singapour fait importer son eau sur son territoire en raison de son manque de ressources naturelles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Cité-État ne manque pas d’idée pour économiser cette ressource importante.

La boisson se vend comme des petits pains

En effet, l’agence nationale de l’eau de Singapour et la brasserie artisanale singapourienne Brewerkz ont mis au point un drôle de breuvage : une bière fabriquée avec l’eau usée du pays. Oui, vous avez bien lu.

Cette boisson a d’abord fait fureur en 2018 lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans des brasseries et restaurants du pays. Elle est désormais commercialisée par pack de trois dans les supermarchés de Singapour, explique le magazine GQ.

Concernant la production, la brasserie recycle l’eau via la microfiltration et la lumière UV pour se débarrasser des bactéries, les virus et les bactéries indésirables. Une fois cette étape terminée, l’eau est purifiée et désinfectée.

La NewBeer - composée à 95% d’eaux usées - contient également 5% de malts d’orge allemands, du houblon américain, ainsi que de la levure norvégienne (aussi connu sous le nom de «kveik»). La bière est présentée comme une blonde tropicale avec un arrière-goût doux et grillé. À noter que la boisson se vend comme des petits pains dans les commerces. Il faut dire que son prix (3 euros) est très attractif.

Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.