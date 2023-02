Cette photo de 1 000 Golden Retrievers réunis pour un événement spécial va faire rêver les amoureux de chiens

À Golden, une ville située au Colorado, un rassemblement pas comme les autres a eu lieu : plus de 1 000 Golden Retrievers se sont rencontrés, amenés par leurs maîtres. L'objectif ? Faire la fête et célébrer cette race de chien très appréciée des familles.

Alors que la Journée internationale des Golden Retrievers au Colorado s’est tenue le 3 février dernier, une véritable fête a eu lieu à Golden. Cette ville, qui regroupe environ 20 000 habitants, a organisé pour la troisième année l’événement « Goldens in Golden ».

Crédit photo : Visit Golden

Le but ? Rassembler de nombreux Golden Retrievers pour faire la fête et célébrer cette race de chien.

« Les Golden Retrievers adorent nos sentiers de randonnée et nos sentiers pédestres, et aiment se sociabiliser dans nos jardins et patios adaptés aux chiens », a déclaré Megan Pinson, l’organisatrice de l’événement.

Un rassemblement de plus de 1 000 Golden Retrievers

Le temps d’une journée, de nombreux maîtres sont partis à Golden avec leurs chiens. Au total, plus de 1 000 Golden Retrievers se sont rassemblés dans les rues de la ville. De nombreuses séances photos ont eu lieu et une photo de groupe a été prise, montrant l’incroyable rassemblement.

Crédit photo : Mary Mattson Van Grinsven

Des vendeurs étaient également présents sur place et proposaient des jouets et des friandises pour animaux de compagnie. Les Golden Retrievers sont des chiens amicaux, gentils et très populaires auprès des familles, raison pour laquelle toutes ces personnes ont tenu à rendre hommage à leurs compagnons de vie.