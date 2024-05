Tombé amoureux de la Thaïlande, il y a fait construire la maison de ses rêves à la «James Bond»

Comment ne pas rêver d’une vie sous les cocotiers, au soleil ? Johnny Ward, un blogueur de voyage, a décidé de faire de son rêve une réalité. Zoom.

Pourquoi attendre de vivre ses rêves lorsque l’on n'a qu’une vie ? C’est en partant de ce postulat que l’Irlandais Johnny Ward a décidé de faire de son rêve une réalité. Désormais blogueur voyage, cet homme a changé de vie à l’âge de 40 ans. Alors qu’il a découvert la Thaïlande, et notamment la région de Chang Mai lorsqu’il était âgé de 22 ans, plusieurs années plus tard et après avoir vécu en Australie, l’homme a décidé de déménager en Asie du Sud-Est pour retrouver ce pays qu'il aimait tant.

Comme le rapporte le média Business Insider, qui a interrogé le voyageur, l’homme a décidé de changer de vie pour revenir à ses premiers amours. En 2019, il a donc décidé de faire construire la maison de ses rêves à Chang Mai : “Si jamais vous cherchez sur Google des choses comme '10 meilleurs endroits où vivre', 'Meilleur endroit pour être un nomade numérique', 'Meilleur endroit pour prendre sa retraite', Chiang Mai figure souvent dans le top 20 de toutes ces choses", a-t-il précisé au média.



Une maison digne d’un film

Pour faire de son rêve une réalité, il a alors construit une villa de luxe inspiré de l’univers de James Bond. Il a confié à Business Insider : "J'ai toujours voulu une villa de James Bond – style Miami, style Ibiza. Donc, je pense que c'est exactement ce que j'ai fait", a déclaré Johnny Ward. Ainsi, en 2020, il a acheté un terrain pour 160 000 dollars, soit environ 150 000 euros, et a construit la maison de ses rêves.

Selon les révélations de l’Irlandais, la construction de sa maison et l’aménagement lui auraient coûté 460 000 dollars, soit approximativement 450 000 euros. Et les photos de sa propriété ont de quoi faire rêver. La villa possède deux étages, une grande piscine, sept chambres, une salle de cinéma, une salle de sport, un grand jardin.

Au total, en comptant l'achat du terrain et la construction de la maison, son projet lui aura coûté approximativement 600 000 euros.

Bien sûr, la décoration intérieure est très luxueuse et contemporaine. Pour cet homme qui a grandi avec l’aide sociale en Irlande, cette construction est un réel accomplissement : "Quand j'avais 12 ans, je regardais toutes ces émissions immobilières en Irlande. Je me suis dit : 'Je vais me construire un jour la grande maison de mes rêves.'" Et il a bien fait !

