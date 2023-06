Cette maison de rêve sur une île privée en Finlande est à louer et on parie que vous allez craquer !

Envie de prendre des vacances dans un lieu paradisiaque et insulaire ? On a ce qu’il vous faut avec le Project Ö. Découverte.

Et si on vous disait qu’il était possible de dormir sur une île privée, dans une maison moderne, chaleureuse et tout confort, au design scandinave ? C’est faisable grâce au Project Ö.



Crédit photo : Project Ö

Mise en avant par CN Traveler, cette propriété se trouve sur l’un des 40 000 îlots de Finlande. Un projet réalisé par Aleksi Hautamäki, designer d'espace et co-fondateur de l'agence créative d'Helsinki Bond, ainsi que son épouse, Milla Selkimäki. Après plusieurs années de recherche de l'archipel finlandais parfait, le couple est finalement tombé d’accord pour cet îlot appelé Skjulskäret. Le couple a ensuite commencé les travaux en 2018.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Project Ö (@project_archipelago)

Une île privée

Pour ce lieu, ils ont créé une habitation qui se confond avec la roche de l’île et l’environnement. Pour cette petite maison, le couple s’est inspiré du design minimaliste des Japonais et a utilisé des matériaux naturels. Malgré tout, ils ont tenu à garder l’âme de la Finlande en misant sur un toit à pignon, traditionnel dans le pays. La maison est composée d’une chambre, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle à manger. La décoration est chaleureuse et moderne. Le plus ? La cheminée à l’intérieur pour les soirées d’hiver, mais aussi la plage privée à l’extérieur pour les journées d’été. Un bain à remous, un jacuzzi, des kayaks et un bateau à rames sont également disponibles. La maison possède un ponton privé et un bateau pour y accéder. De quoi s’amuser sur l’île !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Project Ö (@project_archipelago)

La bonne nouvelle, c'est qu’il est possible de réserver ce logement pour un court séjour. Le séjour minimum est de trois nuits et les prix varient en fonction des saisons : Mai, Oct 2000€/nuit, Juin, Sept 2200€/nuit, Juillet, Août 2400€/nuit.

Alors, tentés par ce lieu unique ?

Crédit photo : Project Ö

Crédit photo : Project Ö

Crédit photo : Project Ö

Crédit photo : Project Ö

Crédit photo : Project Ö

Crédit photo : Project Ö