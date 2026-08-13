Cette station-service offre une réduction de -20% sur l'essence si vous effectuez des pas de danse

Aux États-Unis, une station-service a décidé d’offrir 20% de réduction sur le plein d’essence des automobilistes qui acceptaient de faire quelques pas de danse.

Alors que le prix de l’essence est toujours aussi élevé en France et dans d’autres pays du monde, une station-service a décidé de faire plaisir à ses clients d’une façon très originale. En effet, la station de Halfoom, à New York, a proposé une réduction de -20% aux automobilistes s’ils acceptaient de faire quelques pas de danse.

L’offre était affichée directement à la caisse de la station-service. Le message invitait les clients à “montrer leur meilleur pas de danse” pour obtenir la remise.

Une danse à la station-service

Comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur la page Facebook de la station, plusieurs automobilistes se sont prêtés au jeu. Si certains ont simplement bougé leurs épaules, d’autres ont fait de véritables chorégraphies. L’objectif de cette initiative était de mettre un peu de bonne humeur et de joie dans le quotidien des employés et des conducteurs, dans un contexte où le prix de l’essence reste élevé.

“Le monde est déjà assez stressant comme ça. Alors, c’était juste amusant d’offrir aux gens quelque chose à regarder, quelque chose qui les fasse rire”, a déclaré un habitué des lieux qui n’a pas hésité à participer.

Crédit photo : Sunoco & Halfmoon Car Wash / Facebook

Cette idée avait déjà traversé l’esprit d’un gérant de café qui proposait un café gratuit à ses clients s'ils dansaient.

La suite après cette vidéo

La vidéo devient virale

La vidéo partagée par la station-service sur les réseaux sociaux est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 7,7 millions de fois. Les internautes, conquis par cette idée, sont unanimes.

“Merci à tous ceux qui ont participé de m'avoir rappelé qu'il y a tant de personnes dotées d'un grand sens de l'humour, qui savent faire les fous et s'amuser. Vous avez illuminé toute ma matinée”, “Toutes les boutiques devraient le faire”, “Je suis convaincue que je devrais faire un road trip rien que pour ça”, “Apporter de la joie, du rire et de l'énergie positive, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde ! J'ai toujours dit qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un vit ou a traversé ; alors, souriez simplement, même face à quelqu'un de désagréable ! Résultat : 99 % de retours positifs et moins de stress”, ont commenté les internautes.

Cette idée a tellement plu que la station-service pourrait renouveler l’opération. Une idée qui pourrait arriver jusqu’en France ?