Ce nouveau mini-van venu tout droit du Japon va vous faire craquer

Vous êtes à la recherche d’un nouveau véhicule ? Venu tout droit du Japon, ce mini-van électrique risque de vous plaire !

Si vous êtes à la recherche d’une voiture, que vous vivez dans une grande ville ou que vous aimez voyager, cette offre devrait vous intéresser. Il s’agit d’un mini-van venu tout droit du Japon, un pays célèbre pour ses petits véhicules : les voitures Kei. De la marque Honda, ces voitures sont très pratiques pour circuler dans les rues étroites des grandes villes, comme Tokyo. Le modèle idéal pour faire un créneau dans les places les plus petites.

Crédit photo : Honda

Récemment, la marque Honda a dévoilé un nouveau modèle qui risque de plaire aux amateurs de voyage et de camping. Il s’agit du N-VAN e, un petit camion électrique et miniature, qui permet de voyager léger tout en emportant le nécessaire pour camper.

Un mini-van électrique

Au Japon, ce van sera commercialisé au prix de 2,44 millions de yens, soit 14 510 euros. S’il est possible de l’utiliser pour circuler dans les grandes villes, il peut également convenir aux baroudeurs qui aiment faire de la route pour explorer des pays étrangers. Ce véhicule léger et pratique peut contenir entre une et quatre personnes selon le modèle choisi, et les sièges peuvent se replier à plat pour avoir plus de place.

Crédit photo : Honda

Ce véhicule électrique a une autonomie de 244 kilomètres et est capable de se recharger en 30 minutes en charge rapide, et jusqu'à 5 heures en courant alternatif 6 kW. Il possède un système de refroidissement et de chauffage de la batterie, indispensable pour garantir une température stable à l’intérieur de l’habitacle par temps chaud, ce qui faisait défaut aux véhicules électriques. En plus de cela, ce van possède une prise de courant externe qui permet de recharger des appareils électroménagers comme des plaques chauffantes ou des bouilloires électriques.

Crédit photo : Honda

Au Japon, ce modèle sera vendu principalement à destination des entreprises de livraison et de construction. Cependant, il est également possible de l’acheter pour un particulier, afin d’organiser des périples inoubliables.