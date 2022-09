Prisonnier d'un ballon à hydrogène, il est emporté dans les airs sur plus de 300 km

Un homme qui avait perdu le contrôle de son ballon à hydrogène alors qu'il récoltait des pignons de pin en Chine a été retrouvé et secouru après avoir atterri dans une forêt deux jours plus tard, à plus de 300 kilomètres de son lieu de départ.

Crédit : Suki Shen / YouTube

À voir aussi

L'homme, prénommé Hu, travaillait aux côtés d'un collègue dimanche dans le comté de Hailin, dans la province de Heilongjiang, lorsqu'ils ont perdu le contrôle du ballon. Alors que son collègue a sauté en sécurité, Hu a raté sa chance et a dérivé. ll n'a été retrouvé qu'à 9 heures du matin, heure locale, mardi, lorsque, après avoir repéré le signal de son téléphone portable, une équipe de secours composée de plus de 500 personnes de la police locale et des pompiers a repéré son ballon coincé dans un arbre, a rapporté mercredi le journal Global Times.

« J'ai presque abandonné. Merci aux sauveteurs, sinon, je ne serais pas en vie » a déclaré Hu à la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Il a également confié aux enquêteurs qu'il avait eu très froid et faim pendant cette épreuve particulièrement longue. Cependant, il est en grande partie indemne, ne souffrant que de blessures mineures à la taille. Même sans ballon, la récolte des pignons en Chine peut être une activité dangereuse. Traditionnellement, les cueilleurs portent des chaussures à pointes et peuvent grimper dans les arbres jusqu’à 20 mètres de hauteur, et les accidents peuvent être fatals. Les pignons de pin se trouvent à l'intérieur des pommes de pin et sont un ingrédient fréquent des plats servis dans le nord-est du pays.

A man in Heilongjiang, China, floated away because the rope was not fastened when he took a hydrogen balloon to pick a pine tower. Police are looking for, so far, hydrogen balloons and people have not been found pic.twitter.com/LnETSRct0L — Dragon kingdom.wu (@wwwYQ6661308579) September 5, 2022

Selon CCTV, les sauveteurs ont pu contacter l'homme par téléphone portable le lendemain matin et lui ont demandé de dégonfler lentement le ballon pour atterrir en toute sécurité. Il a fallu un jour de plus pour qu'il atteigne le sol dans la région de Fangzheng, près de la frontière avec la Russie. Un fonctionnaire de la Hailin Forestry Administration Co. a confirmé jeudi l'incident du ballon et a décrit Hu comme étant âgé d'une quarantaine d'années. Il a déclaré que Hu se rétablissait à l'hôpital mais a refusé de donner plus de détails.

Crédit : Google Maps

Crédit : CCTV

Des accidents fréquents

L'utilisation de ballons d'hydrogène ou d'hélium pour récolter les pignons de pin est devenue plus courante en Chine ces dernières années et on rapporte parfois que des cueilleurs ont été emportés par le vent, mais jamais aussi loin que Hu. En 2019, deux hommes qui ramassaient des pommes de pin dans les montagnes chinoises de Changbai auraient perdu le contrôle de leur ballon et dérivé sur 10 kilomètres avant d'atterrir en toute sécurité et d'être arrêtés pour avoir enfreint les règlements aériens. Dans un autre cas, en 2017, un ramasseur de noix a disparu près de la frontière nord-coréenne après que son ballon se soit détaché.