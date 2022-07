Circulant en trottinette électrique sur une autoroute, cette femme inconsciente roule à la vitesse incroyable de... 110 km/h

La vidéo d’une femme roulant à plus de 100km/h à trottinette sur une autoroute s’est retrouvée sur le net où elle fait parler d’elle.

Crédit : Liudmila Chernetska/ iStock

Sur Reddit, une section intitulée IdiotsInCars (Les idiots en voitures) regroupe les pires incivilités des automobilistes à travers le monde. Les vidéos sont filmées par des conducteurs qui ont croisé la route dangereuse de ces fous du volant.

Parmi ces inconscients des quatre roues se trouve une femme qui pour le coup était sur un deux-roues. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agissait pas d’une moto… mais d’une trottinette électrique.

Une trottinette électrique qui atteint les 110 km/h

Crédit : Youngoldman/ iStock

Depuis l’avènement des trottinettes dans notre quotidien et sur nos routes, les incivilités se multiplient. Beaucoup de propriétaires de trottinettes électriques n’hésitent d’ailleurs pas à débrider leurs engins, fixés à une vitesse maximale de 25 km/h, pour aller bien plus vite.

Visiblement sur cette vidéo, la femme est parvenue à débrider son ‘véhicule’ deux roues pour atteindre la vitesse incroyable de 110 km/h. Simplement équipée d’un casque de moto, de jambières et de coudières, la conductrice roule sur la file de droite d’une autoroute, au beau milieu des voitures.

Plus étonnant encore, elle prend le risque encore plus grand de se déporter sur la file de gauche pour dépasser une voiture qui est manifestement bien trop lente selon elle. Complètement inconsciente du danger qu’elle encourt et qu’elle fait courir aux autres usagers, rien ne semble gêner cette ‘chauffarde’ qui se balade sur une route non divulguée de l’Europe.

Pour rappel, l’accès aux autoroutes par les trottinettes est strictement interdit en France. Les utilisateurs débridant leur appareil encourent une amende de 1500 euros.