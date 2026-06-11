Le premier sac en cuir de T-Rex pourrait s'arracher à plus de 500 000 euros aux enchères

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Un sac en cuir de dinosaure mis aux enchères

Ce jeudi 11 juin, une vente aux enchères assez particulière aura lieu à l’Hôtel Drouot, à Paris. Une pièce unique risque de faire monter les enchères : un sac à main en cuir de T-Rex.

Quand la mode et les dinosaures ne font qu’un ! La vente aux enchères prévue ce jeudi 11 juin, à l’Hôtel Drouot, à Paris, présente une pièce unique qui risque de susciter un fort intérêt chez les potentiels acheteurs. Il s’agit d’un sac à main en cuir de dinosaure, et plus précisément du plus redoutable d’entre eux : le T-Rex.

La pochette rectangulaire toute simple possède plusieurs empiècements de peau entre gris et vert foncé, deux zips et une bandoulière. Cette pièce unique pourrait s’envoler à plus de 500 000 euros.

Un sac en cuir de dinosaure mis aux enchèresCrédit photo : Giquello

Bien évidemment, il ne s’agit pas de vraie peau de dinosaure, mais d’un matériau innovant appelé T-Rex Leather, développé en laboratoire à partir de collagène de dinosaure. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre des scientifiques anglais et la marque de mode techwear "Enfin Levé". Le sac a été dévoilé le 2 avril 2026 au Art Zoo Museum d’Amsterdam, aux côtés d’une réplique de squelette de T-Rex.

Une alternative éthique au cuir animal

Les scientifiques ont extrait des fragments de protéines, du collagène, à partir de fossiles de T-Rex datant de 66 à 68 millions d’années. Il s’agit même des restes d’un fémur de T-Rex retrouvé au Montana aux Etats-Unis selon l’AFP.

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Un sac en cuir de dinosaure mis aux enchèresCrédit photo : Giquello

Ils ont réussi à reconstituer et cultiver ces protéines en laboratoire pour créer un matériau imitant le cuir traditionnel, mais sans abattage animal et avec un impact écologique réduit. Une production en très petite quantité. La peau n’est pas lisse, elle est un peu craquelée, "proche d’une météorite".

Au-delà du côté profondément disruptif de recréer de la peau de T-Rex, l’objectif est de démontrer le potentiel des matériaux cultivés en laboratoire comme alternative durable et éthique au cuir animal, notamment pour les industries du luxe, de la mode, de l’automobile ou de l’ameublement. De plus, ce cuir est d’une certaine manière "programmable". On peut en effet ajuster sa résistance, sa souplesse ou sa texture selon les besoins.

Le sac est une pièce unique, exposée à Amsterdam avant d’être mise aux enchères. La maison d’enchères Giquello a estimé la pièce entre 300 000 et 500 000 euros. Le prix à payer pour pouvoir toucher la peau d’un T-Rex.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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