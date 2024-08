Découvert au Botswana, ce diamant, d'une valeur de 2 492 carats, est le deuxième plus gros du monde

Ce jeudi 22 août, la société Lucara a annoncé avoir mis la main sur une pièce rare. Il s’agit du deuxième plus gros diamant au monde.

Le Botswana peut se frotter les mains ! Premier producteur de diamants sur le continent africain, le pays a de nouveau découvert un diamant d’une taille exceptionnelle, comme l’a annoncé la société minière canadienne Lucara, ce jeudi 22 août. La pierre a été extraite d’une mine située à Karowe, dans le nord-est du pays.

Selon Lucara, il s’agit de l’un des plus gros diamants bruts jamais découverts dans le monde. En effet, en termes de carats, il n’est pas loin du plus gros diamant du monde, le Cullinan, découvert en 1905 en Afrique du Sud, qui valait plus de 3 100 carats :

“Nous sommes enchantés d’avoir récupéré cet extraordinaire diamant”

Tobias Kormind, directeur général de 77 Diamonds, plus grand bijoutier en ligne d’Europe, s'extasie également de cette découverte :

"La découverte historique de ce diamant brut, la plus importante depuis 120 ans, est passionnante" (Tobias Kormind)

Le diamant, principal source de revenus du Botswana

La présidence botswanaise abonde dans le même sens et précise qu’il s’agit même du plus gros diamant découvert dans le pays, situé en Afrique australe. Après son annonce, Lucara a prévu une conférence de presse ce jeudi 22 août pour présenter le diamant au président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.

Pour cette trouvaille, la société Lucara a utilisé une technologie mise au point depuis 2017 "qui permet d’extraire de plus grosses pierres précieuses du sol sans qu’ils se brisent en morceaux".

Pour rappel, la production de diamants est la première source de revenus pour le Botswana, apportant des avantages socio-économiques considérables. Le secteur finance notamment des domaines essentiels tels que l’éducation et la santé.

Avant la découverte de ce diamant qui attend toujours d’être baptisé, la plus grosse trouvaille en la matière, dans le pays, remontait à 2019. Il s'agissait d'une pierre de 1 758 carats, baptisée Sewelo.

L’extraction de ces pierres représente 30% du PIB, mais aussi 80% des exportations du Botswana.