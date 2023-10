Dans le Nord, une demande en mariage tracé dans un champ intrigue les habitants

Dans le Nord, une demande en mariage a été tracée dans un champ du Cambrésis. Et tout le monde s’interroge sur l’auteur de ce geste romantique et original.

Quand il s’agit de faire une demande en mariage, on cherche toujours un moyen spécial, personnel, de le faire. Le classique genou à terre a été supplanté par bien d’autres manières de déclarer sa flamme à sa moitié, à l’instar des messages par voie aérienne ou la bague cachée dans un réceptacle insolite.

Dans le Cambrésis, un romantique anonyme a choisi la vie terrestre, en comptant sur… la voie aérienne. En effet, le 16 octobre dernier, La Voix du Nord publiait la photo aérienne prise par un pilote de l’aéroclub de Cambrai-Niergnies.

Une demande en mariage mystérieuse

Lors de son vol, il a aperçu un message tracé dans un champ, qui n’était autre qu’une demande en mariage : “Veux-tu m’épouser”. Ce message aurait été écrit au GPS d’un engin agricole dans un champ cultivé à quelques minutes de vol de l’aérodrome.

La photo a été publiée par le compte Facebook de la mairie de Niergnies, remerciant le pilote de l’avion pour le cliché. Si ce dernier a été viral, l’auteur du message ne s’est pourtant pas manifesté.

On ne sait donc pas à qui est destiné ce message et si elle a pu le voir, mais vu le petit buzz local que cela a suscité, il y a de grandes chances. On espère qu’elle ou il a dit oui.