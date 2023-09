Dans le Tarn, il pêche un silure de 2,71 mètres, près du record de France

Dans le Tarn, au niveau du barrage de Rivières, un pêcheur a réalisé une sacrée prise ce mardi 29 août en pêchant un silure. Mesurant 2,71 mètres, ce poisson est même proche du record de France, nous apprend la Dépêche du Midi.

C’est un “combat de titans” qu’il n’oubliera jamais ! Ce mardi 29 août, un pêcheur du nom de Jimmy, a réalisé sa plus belle prise, et n’était pas loin de la plus belle prise nationale ! C’est dire l’ampleur de l’exploit !

Comme chaque année, ce pratiquant de la pêche à la bouée, originaire de Douai (Hauts-de-France) se rend dans la rivière Tarn, en amont du barrage de Rivières, afin de réaliser ce genre de prises. Et cette année était clairement la bonne !

Bien informés sur la présence d’un gros poisson, Jimmy et ses amis s’affairent : “On pose la bouée dans la veine d’eau où les poissons passent, et on tend des cannes. À 8h40 précisément, la canne a cassé.”

27 minutes d’une lutte épique

Il n’a pas attendu longtemps avant que la bête aquatique morde à l’hameçon, mais la lutte qui s'ensuivit a paru une éternité. 27 minutes précisément, durant lesquelles le silure tracte le bateau, en tentant de lui échapper. Jimmy joue du moteur en évitant les bordures et les arbres noyés : “Il faut garder les nerfs, la maîtrise”.

Crédit photo : DDM

Le poisson, naturellement épuisé, finit par remonter malgré sa bonne centaine de kilos, hissé par deux pêcheurs. Une séance de photos et une mesure à 2,71 mètres avant une remise à l’eau : “J’aurais bien aimé le tirer un peu, pour dépasser l’ancien record du monde”.

Satisfait de sa prise, Jimmy ne compte pas en rester là. Le record de France, réalisé en 2017, dépasse sa prise de seulement trois centimètres. Le record du monde date du mois de mai et s’est déroulé dans le fleuve Pô, en Italie, où un silure de 2,85 mètres a été pêché.