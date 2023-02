Défié par ses élèves, ce prof de 28 ans va repasser son Bac

Un professeur de lycée s’apprête à repasser son bac, en Bretagne.

Dans 4 mois presque jour pour jour, le 15 juin 2023, plus de 500 000 lycéens plancheront sur leur copie de philosophie à l’occasion de la traditionnelle première épreuve du baccalauréat.

Et parmi ces candidats, qui tenteront d’obtenir le précieux sésame, se trouve Benoît Delépine, 28 ans, qui a la particularité d’être… professeur au lycée.

En poste depuis 5 ans au lycée Chaptal de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), ce dernier va en effet repasser son diplôme, après avoir été défié par certains de ses élèves.

Une démarche emblématique de l'état d'esprit des professeurs des CPGE briochines

Ce pari audacieux est né d’un challenge qui au départ n’était qu’une plaisanterie.

« On l’a un peu titillé, c’était juste une blague au début puis il est venu un jour en nous disant qu’il était inscrit. C’est parti de rien et là, il a signé », raconte ainsi l’un de ses élèves au site Actu.fr.

Ingénieur de formation et professeur agrégé de physique, Bruno - qui enseigne à des étudiants en classe préparatoires et issus de filières technologiques - devra donc se replonger dans des matières qu’il n’a plus étudiées depuis des années.

Pour cela, il pourra compter sur le soutien de ses élèves qui l’apprécient et qui n’hésiteront pas à lui donner un coup de main pour certaines révisions.

Une émulation que Bruno voit comme une « marque de respect » mutuel.

« J’ai l’impression que ça les valorise qu’un prof passe le même Bac qu’eux. Quant à mes collègues, ça les amuse beaucoup et certains avouent qu’ils auraient peur de se planter », explique-t-il ainsi.

Verdict début juillet !