Depuis 20 ans, elle collectionne des vêtements de bébé pour ses futurs enfants mais elle est toujours... célibataire

Du haut de ses 27 ans, cette Américaine a passé plus de 20 ans de sa vie à collectionner des vêtements de bébé pour ses futurs enfants.

Nicole, 27 ans, est une ingénieure biomédicale américaine qui prépare son doctorat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme a une drôle de passion.

Comme le rapporte People, cette étudiante brillante collectionne des vêtements pour bébé depuis l’enfance.

« J’ai commencé ma collection quand j’étais très jeune. J’avais peut-être 5 ou 6 ans quand j'ai commencé (…) Au début, ils étaient destinés à mes poupées, puis au fil des années, j'ai créé une collection de vêtements pour bébés qui, je l'espère, sera pour mes futurs enfants » (Nicole)

Crédit Photo : Istock

Aujourd’hui, la collectionneuse possède pas moins de 100 articles. Des tenues aussi bien destinées aux filles qu'aux garçons.

« Je ne fais pas vraiment de shopping très souvent. Les articles vont et viennent. Parfois, j'achète quelque chose et je décide plus tard de ne pas le garder. Je le donne ou je le vends. (…) La collection est en constante évolution » (Nicole)

La collection évolue également parce que Nicole n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Elle personnalise en effet ses vêtements afin qu'ils correspondent à sa vision, grâce notamment à sa passion pour la couture qui lui a été transmise par sa famille.

« Le crochet et la broderie ont toujours fait partie de ma vie. Ma grand-mère cousait et brodait beaucoup. Ma mère faisait de même, principalement comme passe-temps, et c'est donc tout naturellement que j'ai commencé à m'y mettre » (Nicole)

La jeune femme utilise ainsi ses compétences pour customiser les habits de ses futurs enfants.

Elle collectionne les vêtements de bébés pour les transmettre un jour à ses futurs enfants

Nicole a récemment dévoilé sa collection sur Instagram, dans l’espoir de trouver d’autres collectionneurs partageant la même passion.

« Je me suis dit qu'il y avait peut-être beaucoup plus de gens qui avaient le même rêve, les mêmes intérêts et les mêmes aspirations que moi. J'ai donc décidé d'essayer, de voir ce que les autres pensaient et de partager ce bonheur » (Nicole)

Crédit Photo : Villa de Santi / Instagram

Comme vous pouvez le voir sur ces clichés, Nicole partage ses trouvailles vintage et ses créations.

« C'est très amusant. Beaucoup de commentaires ont été très positifs. Il y a quelques commentaires négatifs (…) Mais c'est très amusant. Je dirais que cela m'a apporté beaucoup de bonheur » (Nicole)

Crédit Photo : Villa de Santi / Instagram

Une chose est sûre : la créatrice de contenu a hâte de devenir mère pour partager sa passion avec sa progéniture.