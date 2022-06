Elle retrouve les tenues de lune de miel de sa grand-mère datant de 1950 et décide de les porter, ses vidéos font sensation

Qui n’a jamais rêvé de faire un bond dans le passé ? C'est l’aventure que s'est offerte Maddy Bill, une jeune américaine. Explications.

Alors qu’elle a partagé une simple vidéo sur le réseau social Tik Tok, Maddy Bill, une jeune femme, a créé un véritable buzz. En effet, la jeune américaine a retrouvé une vieille valise verte de sa grand-mère, datant de 1950, de l’époque de sa lune de miel. Et puisqu’elle était intriguée, la jeune femme a décidé de l’ouvrir. Une vidéo qui a récolté plus de 6,6 millions de vues.

Un trésor des années 1950 découvert

À l’intérieur, Maddy Bill, 27 ans, a découvert un véritable trésor. Dans cette valise se trouvaient de nombreuses pièces de mode datant des années 1950 : robe noire, jupe de tailleur, top à rayures à la coupe ultra tendance, la petite fille a décidé de mettre au goût du jour ces pièces vintage et de partager ses looks en vidéo sur Tik Tok. La grand-mère de Maddy, Marie, a raconté à sa petite fille, qu’elle avait décidé une fois la lune de miel passée, de laver ses vêtements et de les laisser dans sa valise, tel un souvenir pour ensuite les partager à ses filles et petites filles.

Des tenues vintage

Dans ses vidéos, Maddy précise également que sa grand-mère avait toujours un sens de la mode très aiguisé et qu'elle portait des look impeccables. Interrogée par Good Morning America, Maddy a déclaré : "J'ai toujours entendu parler de cette valise depuis que je suis petite fille. Ma mère l'a découvert quand elle était un peu plus âgée et elle m'en a parlé et elle l'a gardé de manière désintéressée pour moi et ma sœur quand nous serions majeures”. Elle a ajouté : “Je l'ai ouverte et je me suis dit:' C'est la chose la plus cool que j'aie jamais vue', car cela m'a vraiment tout rappelé, en particulier des souvenirs - mon grand-père est décédé il y a environ 21 ans - donc ces souvenirs de mes grands-parents à cette époque de leur vie, c'est vraiment cool.”

Aussi fou que cela puisse paraître, des années plus tard, Maddy arbore les tenues de sa grand-mère avec style et les pièces lui vont comme un gant. Elle a déclaré : "Il y a des élastiques sur certaines pièces et ils sont toujours élastiques".

Parmi les pièces coup de cœur de Marie ? Une robe noire parfaitement ajustée : "Je me souviens dans son salon, elle a ce portrait d'elle au New Yorker... dans sa robe noire, et ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné", a expliqué Maddy. "Je ne peux même pas décrire la sensation de la mettre pour la première fois et de l'avoir parfaitement ajustée.” Quant à Marie, la grand-mère, elle est extrêmement fière de voir sa garde-robe portée par sa petite fille :"J'aimerais redevenir jeune et pouvoir tout recommencer. Voir la robe lui aller aussi parfaitement qu'elle m'allait, c'était comme remonter dans le temps”, a-t-elle confié. Pour suivre les looks de grand-mère de Maddy, il suffit de se rendre sur son compte Tik Tok @Maddy_Bill. Alors, vous aimez ?