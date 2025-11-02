Un homme découvre en Suède un trésor médiéval contenant plus de 20 000 pièces d'argent

En Suède, un pêcheur à la recherche d’appâts a creusé dans le sol pour découvrir un trésor médiéval de 6 kilos parfaitement conservé dans un chaudron en cuivre.

Les plus grandes découvertes se font parfois par hasard. C’est ce qui s’est passé en Suède, à l’extérieur de Stockholm, non loin d’une résidence d’été. Un pêcheur fouillait son terrain à la recherche de vers pour en faire des appâts. Au lieu de ça, il est tombé sur un chaudron en cuivre contenant un ensemble hétéroclite d’objets précieux, parmi lesquels plus de 20 000 pièces en argent, des anneaux, des pendentifs, ainsi que des perles.

Tous ces artefacts précieux étaient en parfait état de conservation. Le trésor, déclaré au Conseil administratif du comté de Stockholm, a mené à une fouille plus approfondie de ce site situé à proximité du chalet d’été du pêcheur.

L’ensemble pèse au total 6 kg. Il rassemblerait jusqu’à 20 000 pièces, pour certaines rares. Il y a par exemple une pièce du XIIe siècle portant une inscription faisant référence au roi Knut Eriksson, ou encore une autre pièce représentant une église et issue de l’île de Gotland.

Crédit photo :Richard Grönwall/Uppdrag arkeologi; Länsstyrelsen Stockholm

Pour Sofia,Andersson, antiquaire au Conseil administratif du comté de Stockholm, il s’agit tout simplement de “l’un des plus grands trésors en argent du début du Moyen Âge jamais trouvés en Suède".

« Au Moyen Âge, des pièces dites "pièces d’évêque" ont été frappées dans certaines régions d’Europe. Il s’agissait de pièces produites pour le compte d’un évêque »

Le pêcheur indemnisé pour sa découverte ?

Au-delà des pièces, les autres objets sont dans un excellent état de conservation. Seul le chaudron en cuivre dans lequel ils étaient conservés a été endommagé par le passage du temps.

L’importance exceptionnelle du trésor retrouvé implique un grand travail de la part des archéologues. Ils s’attellent actuellement à répertorier et à étudier toutes ses pièces.

« Le Conseil administratif du comté signalera également la découverte au Conseil national du patrimoine suédois, qui décidera si l’État rachètera le trésor, c’est-à-dire s’il indemnisera la personne qui l’a trouvé »

Crédit photo : Richard Grönwall/Uppdrag arkeologi; Länsstyrelsen Stockholm

L’antiquaire Sofia Andersson a en tout cas félicité le pêcheur pour avoir eu le réflexe de contacter le Conseil administratif. Dans tous les cas, la loi sur l’environnement culturel en Suède contraint toute personne trouvant un objet ancien en argent ou un trésor à le proposer à l’État en échange d’une rémunération.