Un couple rénove sa cuisine et découvre un trésor exceptionnel sous le plancher

Becky et Robert Fooks

En Angleterre, un couple a fait une découverte stupéfiante en rénovant sa cuisine.

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un trésor caché dans sa maison ? Cette situation est arrivée à un couple originaire d’Angleterre, rapporte The Daily Mirror.

Becky et Robert Fooks, propriétaires d’un cottage datant du XVIIe siècle dans le Dorset, ont fait une trouvaille extraordinaire en rénovant la cuisine de leur propriété. Une belle surprise à laquelle ils ne s’attendaient pas.

Le cottage où a été découvert le trésorCrédit Photo : ZacharyCulpin/BNPS

Le duo était en train de retirer le sol en béton de la pièce lorsque Robert, ingénieur agronome, a trouvé un bol de poterie émaillé. La découverte ne s’arrête pas là.

Ce vestige du passé contenait en effet près de 1000 pièces de monnaie vieilles de 400 ans, détaille le quotidien britannique.

La cuisine du cottage pendant les travaux de rénovationCrédit Photo : ZacharyCulpin/BNPS

Face à cette situation, le propriétaire des lieux s’est empressé de les ramasser pour les mettre à l’abri.

« Il [Robert] a mis toutes les pièces dans un seau. Si nous n’avions pas abaissé le plancher, elles y seraient toujours cachées. Je suppose que la personne avait l’intention de les récupérer mais n’en a jamais eu l’occasion », explique Becky dans les colonnes du Guardian.

Contre toute attente, la plupart des pièces dissimulées sous le plancher étaient en bon état.

« On voit clairement la date. Certaines pièces d'or étaient faciles à lire et très nettes ». (Becky Fooks)

Collection de pièces Crédit Photo : Becky Fooks

Un trésor royal

Selon le British Museum, les piécettes auraient été déposées au début de la guerre civile anglaise (1642-1651) par un propriétaire terrien qui cherchait à mettre sa fortune en sécurité.

La collection, découverte par hasard par la famille Fooks en octobre 2019, comprend des pièces d'or datant des règnes de Jacques Ier et Charles Ier, ainsi que des shillings d'argent d'Élisabeth Ire.

Collection de pièces Crédit Photo : Becky Fooks

Selon le couple, les anciens propriétaires ont failli mettre la main sur le butin.

« Ils avaient retiré le revêtement de sol au-dessus de la terre et avaient arrêté les travaux. Les pièces se trouvaient à environ 25 cm plus bas », assure Becky.

Les pièces ont été envoyées au British Museum pour être identifiées et nettoyées. À l’époque, la collection avait été estimée à plus de 15 000 livres sterling (environ 17  200 euros), selon les informations de la BBC.

Collection de pièces Crédit Photo : ZacharyCulpin/BNPS

Source : Mirror
