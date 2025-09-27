Un couple désherbe son jardin et déterre un trésor historique estimé à plus de 250 000 euros

Cap sur l’Angleterre, où un couple a découvert sur sa propriété un trésor historique en pleine séance de jardinage.

En désherbant son jardin, un couple originaire de Milford on Sea, dans le Hampshire, en Angleterre, ne s’attendait pas à tomber sur un trésor d’une valeur de 230 000 livres sterling (environ 260 000 euros), rapporte le Daily Mail.

Les époux âgés d’une cinquantaine d’années ont en effet déterré une réserve de 70 pièces Tudor datant de plus de 500 ans. Cette mine d’or était dissimulée dans une motte de terre argileuse, souligne le média britannique.

Crédit Photo : David Guest Numismatics

Ce butin va être mis aux enchères chez David Guest Numismatics. La vente aura lieu le 5 novembre prochain à Zurich, en Suisse.

« C’est un trésor fantastique », se réjouit le commissaire-priseur, qui précise que les médailles étaient « dans un état de conservation remarquable ».

« Ils étaient assis sur une mine d’or »

Cette découverte exceptionnelle remonte à l’année 2020. Il faut savoir qu’au moment des faits, le couple avait trouvé 64 pièces d’or.

À la suite de cette trouvaille, les propriétaires des lieux ont contacté les autorités. Peu après, des recherches archéologiques ont été mises en place. Celles-ci ont permis de dénicher six autres pièces.

Des experts du British Museum ont passé la collection au peigne fin. Résultat : certaines pièces remontent au règne d’Henri VI dans les années 1420, tandis que d’autres datent de 1537, sous le règne de son héritier, le roi Henri VIII.

Crédit Photo : iStock

À noter que quelques pièces portent les initiales de deux épouses du roi Henri VIII : les reines Catherine d'Aragon et Jane Seymour.

«Ils étaient assis sur une mine d’or », confie David Guest.

Autre point important : le couple a mis la main sur le trésor sur un terrain qui lui appartient. Cela signifie qu’il a le droit de le garder pour lui.

Crédit Photo : David Guest Numismatics