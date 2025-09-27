Un couple désherbe son jardin et déterre un trésor historique estimé à plus de 250 000 euros

Par ·

Une personne en train de désherber son jardin

Cap sur l’Angleterre, où un couple a découvert sur sa propriété un trésor historique en pleine séance de jardinage.

En désherbant son jardin, un couple originaire de Milford on Sea, dans le Hampshire, en Angleterre, ne s’attendait pas à tomber sur un trésor d’une valeur de 230 000 livres sterling (environ 260 000 euros), rapporte le Daily Mail.

Les époux âgés d’une cinquantaine d’années ont en effet déterré une réserve de 70 pièces Tudor datant de plus de 500 ans. Cette mine d’or était dissimulée dans une motte de terre argileuse, souligne le média britannique.

Pièces d'or TudorCrédit Photo : David Guest Numismatics

Ce butin va être mis aux enchères chez David Guest Numismatics. La vente aura lieu le 5 novembre prochain à Zurich, en Suisse.

« C’est un trésor fantastique », se réjouit le commissaire-priseur, qui précise que les médailles étaient « dans un état de conservation remarquable ».

« Ils étaient assis sur une mine d’or »

Cette découverte exceptionnelle remonte à l’année 2020. Il faut savoir qu’au moment des faits, le couple avait trouvé 64 pièces d’or.

À la suite de cette trouvaille, les propriétaires des lieux ont contacté les autorités. Peu après, des recherches archéologiques ont été mises en place. Celles-ci ont permis de dénicher six autres pièces.

Des experts du British Museum ont passé la collection au peigne fin. Résultat : certaines pièces remontent au règne d’Henri VI dans les années 1420, tandis que d’autres datent de 1537, sous le règne de son héritier, le roi Henri VIII.

Portrait d’Henri VIII d’AngleterreCrédit Photo : iStock

À noter que quelques pièces portent les initiales de deux épouses du roi Henri VIII : les reines Catherine d'Aragon et Jane Seymour.

«Ils étaient assis sur une mine d’or », confie David Guest.

Autre point important : le couple a mis la main sur le trésor sur un terrain qui lui appartient. Cela signifie qu’il a le droit de le garder pour lui.

Pièces d'or TudorCrédit Photo : David Guest Numismatics

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
Couple Trésor
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Une femme mariée qui retire son alliance
Elle découvre que son futur époux la trompe deux semaines avant le mariage, grâce à un détail accablant
Monica Bellucci et Tim Burton
Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation après trois ans d'amour
Un couple qui s'embrasse
Ne prononcez surtout pas ce mot au lit, il coupe le désir à tous les coups selon une étude
Tyler Robinson et Charlie Kirk
Assassinat de Charlie Kirk : le suspect était en couple avec une personne transgenre, s'agit-il du mobile ?
Lana Madison sur une chaise longue
Elle ne sort qu'avec des hommes laids pour toujours être la plus belle du couple