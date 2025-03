Des policiers trouvent un sac de bonbons et finissent intoxiqués à l'hôpital

En Espagne, trois agents de police ont dû être hospitalisés après avoir mangé des bonbons trouvés au commissariat. Ces friandises étaient en réalité aromatisées à la drogue.

On se méfie très rarement d’un sac de bonbons qui traîne, surtout au bureau, qui plus quand le bureau est carrément un commissariat. Pourtant, trois policiers ont rapidement regretté de s’être laissés tenter à la vue d’un sac de friandises qui traînait au commissariat de Fuengirola, une ville située dans la province de Malaga, en Espagne

.Après être revenus d’une intervention, les trois agents de police ont ingéré quelques-uns de ces bonbons. Ils se sont sentis tellement mal qu’ils sont directement allés aux urgences.

C’est alors que les médecins ont découvert que les agents ont été intoxiqués par une substance stupéfiante émanant des friandises.

Crédit photo : iStock

Le sac de bonbons récupéré lors d’une perquisition

En réalité, le sac de bonbons en question semblait avoir tout simplement été oublié par des collègues qui venaient d’effectuer une perquisition dans un coffee-shop une semaine auparavant.

En Espagne, des clubs privés associatifs, appelés Cannabis Club, existent dans certaines provinces où il est possible d’acheter et fumer du cannabis légalement, mais ces clubs font souvent l’objet d’une surveillance particulière par les autorités.

Crédit photo : iStock

Durant la perquisition, ils ont donc saisi plusieurs objets et substances, dont ces bonbons qui étaient en vente. Toutes les preuves ont été étiquetées et mises sous scellés, à l’exception d’un seul sachet, visiblement oublié et laissé quelque part dans le commissariat.

Une erreur qui a donc valu un séjour hospitalier de quelques heures aux trois agents de police qui ont dû subir un lavage d’estomac pour se remettre de leur intoxication.