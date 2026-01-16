Des taureaux ont-ils vraiment chargé des CRS lors d'une manifestation des agriculteurs ?

Les CRS chargés par les taureaux

Ces derniers jours, une vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux où l’on peut voir des taureaux charger des CRS lors d’une manifestation. Mais cela s’est-il réellement passé ?

Alors que les manifestations des agriculteurs se multiplient partout en France, de nombreuses vidéos circulent à ce sujet. Samedi 10 janvier, Philippe Etchebest a notamment posté une vidéo où on le voit aux côtés des agriculteurs de Bordeaux. Par la suite, d’autres contenus ont circulé sur les réseaux sociaux et l’un d’eux est devenu viral.

Sur cette vidéo, on peut voir des agriculteurs lâcher des taureaux sur des CRS lors d’une manifestation. Les forces de l’ordre sont en rangs serrés et sont attaquées par quatre bestiaux.

Une vidéo générée par l’IA

Mais cette scène s’est-elle réellement passée ? En réalité non, puisque cette vidéo a été générée par l’intelligence artificielle, comme l’a confirmé le ministère de l’Intérieur. En effet, il est possible de voir que cette vidéo est fausse en faisant attention à certains détails.

Des CRS chargés par des taureauxCrédit photo : @manonbymanon_ / X

Dans les premières secondes de la vidéo, on peut notamment voir la main d’un agriculteur passer de 5 à 6 doigts, avant de revenir à son état normal. En outre, certaines ombres qui se déplacent sur le sol ne correspondent à rien, comme le relate AFP Factuel. En plus de cela, les agriculteurs semblent ouvrir un portail invisible pour lancer les bêtes et certains éléments apparaissent et disparaissent subitement.

Des détails étranges

Les détails étranges concernent également les CRS. Quand les forces de l’ordre entrent en contact avec les taureaux, leurs boucliers se transforment en tiges de ferraille, comme le rapporte La Provence. Par ailleurs, les tenues des agents ne correspondent pas à celles utilisées par les CRS, qui arborent habituellement des bandes jaunes sur les casques.

Enfin, la vidéo originelle a été publiée par l’utilisateur “Andrew Balleck” sur TikTok, un compte spécialisé dans la publication de vidéos générées par l’IA.

Un nouveau contenu qui prouve que nous ne devons pas croire tout ce que nous voyons sur internet.

Source : La Provence
