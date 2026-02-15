Tous les métiers de bureau seront remplacés par l'IA d'ici 18 mois, selon un PDG chez Microsoft

Mustafa Suleyman

Mustafa Suleyman, PDG et chef IA chez Microsoft, a déclaré que d’ici 12 à 18 mois, tous les métiers de bureau seraient automatisés par l’intelligence artificielle. Une prédiction effrayante.

L’intelligence artificielle menace de plus en plus notre quotidien, notamment dans le monde du travail, puisqu’elle pourrait remplacer de nombreuses professions dans les années à venir.

L'intelligence artificielleCrédit photo : iStock

C’est le cas de ce métier exercé par 98% des femmes qui pourrait disparaître avec l’IA. Selon Bill Gates, seulement trois métiers pourront survivre à l’intelligence artificielle.

Des métiers remplacés par l’IA

Une autre personne a donné son avis à ce sujet. Il s’agit de Mustafa Suleyman, chef IA chez Microsoft. Selon lui, la majorité des métiers de bureau seront automatisés par l’IA d’ici 18 mois, d’après une interview accordée au Financial Times le 12 février dernier.

“Le travail de bureau, que vous soyez assis devant un ordinateur, avocat, comptable, cheg de projet ou en marketing, verra la plupart de ses tâches être entièrement automatisées par une IA d’ici 12 à 18 mois”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par L’Internaute.

Mustafa SuleymanCrédit photo : AFP

La menace de l’IA

Pourtant, ces professions sont aujourd’hui très prisées. On recense notamment de plus en plus d’avocats en France, bien que le domaine du droit soit menacé par le développement de l’intelligence artificielle.

En plus de cela, Mustafa Suleyman estime que les intelligences artificielles seront bientôt capables de mieux travailler avec les grandes institutions d’ici les deux à trois prochaines années. Si ces prédictions peuvent faire peur, le PDG de Microsoft affirme que l’IA ne remplacera pas les humains et qu’elle va seulement améliorer leurs capacités.

Source : L'Internaute
