Détestant faire la vaisselle, cette maman sert le dîner de ses enfants directement sur la table

Au Royaume-Uni, une mère de famille a révélé une méthode imparable pour éviter de faire la vaisselle : servir toute la nourriture à même la table ! En plus, même les chiens sont de la partie !

Aux grands maux, les grands remèdes ! Hannah Levine n’a pas fait dans la demi-mesure pour s’éviter une charge considérable de vaisselle. Mère de deux enfants et propriétaire de trois chiens, elle a décidé de servir le dîner directement sur la table.

En débarquant dans la cuisine, les enfants ne savaient pas vraiment quoi penser, ne cachant pas leur surprise. Ils pensaient même que leur mère faisait une dépression mais Hannah a fourni une explication assez simple : “Je déteste faire la vaisselle, maintenant je sers le repas des enfants et des chiens directement sur la table à manger”.

Crédit photo : Hannah Levine

C’est donc un amas de spaghettis sauce bolognaise qui était étalé sur la table. Quand ses enfants lui ont demandé ce qu’elle faisait, elle leur a répondu qu’elle préparait un dîner amusant.

La mère de famille explique que la préparation de ce repas, entièrement végétalien, a été très économique car il a coûté moins de 10 euros et il ne lui a fallu que 30 secondes pour tout nettoyer.

“Mes enfants ont été tellement amusés”

Forcément, sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont indignés de voir une mère servir un repas de cette manière, surtout lorsqu’il est partagé entre des enfants et des chiens. Cependant, Hannah Levine a tout de suite coupé court à tout scandale en précisant que ce dîner n’était rien d’autre qu’une blague.

Crédit photo : Hannah Levine

En effet, son mari lui avait demandé ce soir-là de “jeter” le repas sur la table avant qu’il ne rentre à la maison. Une expression britannique qu’elle a volontairement prise au pied de la lettre. Selon elle, ses enfants ont adoré le concept de manger sans les couverts.

“Normalement, je prépare un grand dîner et mon mari emporte les restes au travail le lendemain. Cette fois-ci, mes chiens se sont joints à nous et ont mangé tout ce qui restait, puis le reste a été jeté à la poubelle. Mes enfants ont été tellement amusés qu’ils se sont laissés tenter et ont mangé plus qu’il ne le feraient d’habitude. C’est devenu un défi entre eux de savoir qui mangerait le plus”, raconte Hannah Levine.