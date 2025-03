Deux clients urinent dans la fondue d'un restaurant chinois, qui est contraint de rembourser des milliers de clients

Au mois de février dernier, deux hommes ont été filmés en train d’uriner dans la marmite à bouillon d’un restaurant chinois. Face à la vague d’indignation, l’établissement s’est retrouvé contraint de rembourser des milliers de clients.

C’est le genre de publicité qui pourrait ruiner une affaire. En tout cas, le restaurant Haidilao, l’une des chaînes de fondue les plus réputées de Chine, doit maintenant faire face à une gronde de la part de milliers de clients.

Une gronde née d’images peu ragoûtantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Filmées au mois de février dernier, ces images montrent un homme debout sur une table en train d’uriner dans une marmite de bouillon, dans l’une des succursales de la chaîne de restauration, à Shanghai.

Crédit photo :Haidilao

Les images sont rapidement devenues virales, notamment auprès des internautes qui avaient certainement mangé dans ce restaurant. Ce n’est qu’après plusieurs jours de flottement et de silence que la chaîne de restaurants à confirmé l’incident, ce mercredi 12 mars, dans un communiqué diffusé sur Weibo, un réseau social chinois.

Plus d’un million d’euros de dédommagements

Haidilao a présenté ses excuses les plus sincères et a confirmé le début de poursuites judiciaires vis-à-vis des deux hommes identifiés, parce qu’ils étaient bien deux. La chaîne de restauration explique avoir tardé à communiquer en raison d’une enquête permettant de déterminer le lieu et l’heure de l’incident.

"La direction n'ayant pas élaboré de plans d'urgence ni dispensé de formation pour faire face à ce type de situation, le personnel de notre succursale n'a pas été en mesure de détecter cette situation anormale ni d'assurer la sécurité du lieu de restauration"

Crédit photo : Haidilao

La chaîne a également promis de rembourser intégralement toutes les additions réglées par les clients de cette succursale entre le 24 février, date de l’incident, et le 8 mars. Au total, cela représente 4109 additions à rembourser. En plus du remboursement, elle versera également dix fois le montant de chaque repas. Ainsi, selon l’AFP, l’ardoise pourrait dépasser le million d’euros.

De son côté, la police de Shanghai a indiqué que les deux hommes identifiés sont des adolescents âgés de 17 ans, qui ont été placés en détention administrative.