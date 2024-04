Du haut de ses 94 ans, il espère participer au marathon des Jeux olympiques de Paris

Du haut de ses 94 ans, cet Auvergnat rêve de participer au marathon des Jeux olympiques de Paris.

Dans un article publié ce mercredi 3 avril, Ouest France s’intéresse à un nonagénaire pas comme les autres. En effet, Charly Bancarel, un Cantalien âgé de 94 ans, n’a qu’une idée en tête : participer au marathon des Jeux olympiques de Paris.

Il faut dire que cet habitant de Salers y serait parfaitement à sa place. Habitué des marathons depuis de plus de 20 ans, Charlie Bancarel possède un palmarès impressionnant.

Marathons de Berlin, New York, Londres… L’ancien chauffeur de bus a couru les plus grands marathons du monde. Mais ce n’est pas tout ! Il s’est attaqué au marathon de Paris à douze reprises, précise le quotidien régional.

"On ne s'arrête pas quand on vieillit mais on vieillit si on s'arrête", tels sont les mots de Charly Bancarel, 93 ans et doyen du marathon de Paris. Après 7h22 d'effort et un soutien incroyable du public, Charly est venu à bout des 42,195km

Et l’édition 2023 avait une saveur particulière puisque Charly Bancarel a partagé ce moment avec sa petite-fille Virginie : «C’était un grand moment. On m’a applaudi sur tout le parcours et j’avais une bonne foulée», explique le sportif au site d’information.

Sans réelle surprise, Charly Bancarel est une superstar dans son village, situé au pied des volcans d’Auvergne.

Un nonagénaire qui affiche une forme olympique

À la maison, Charly Bancarel a transformé son garage en salle de sport : «J’ai un rameur, un vélo, des haltères (…) Il faut bien que je m’entretienne sinon je vais perdre le rythme», confie avec humour l’Auvergnat.

Quand il ne s’entraîne pas, le Cantalien regarde les programmes sportifs à la télévision. Depuis plusieurs années, le nonagénaire se démène pour pouvoir participer au marathon de Paris ouvert au grand public :

«Dès que j’ai su que les JO allaient être organisés à Paris, j’ai continué à courir pour y participer. Ce serait un véritable accomplissement. Patrick Montel est venu m’apporter un dossard, mais c’était symbolique».

Crédit Photo : Capture France Télévision

Pour le moment, Charly Bancarel n’a pas encore reçu de confirmation officielle. Loin de se laisser abattre, le sportif n’a pas dit son dernier mot : «Je suis en train de chercher d’un côté et de l’autre. Il faut avoir fait plusieurs courses ces temps-ci avec des bons chronos, donc ils vont voir. Mais je ne ferai sans doute que la course de dix kilomètres».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vieil homme affiche une forme olympique grâce à une hygiène de vie saine et un état d’esprit exemplaire : «On ne s’arrête pas quand on vieillit, mais on vieillit si on s’arrête», résume Charly Bancarel auprès de nos confrères.

Pour remporter leur dossard pour le marathon Pour Tous, les personnes intéressées ont dû s’inscrire sur l’application Le Club Paris 2024, où elles ont participé à des défis en ligne afin de marquer des points. Les passionnés de course à pied ont aussi réalisé des challenges sportifs afin de récolter le plus de points. Il fallait accumuler 100 000 points pour devenir éligible au tirage au sort.