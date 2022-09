Elle accouche à 75 ans et décroche le record de la grossesse la plus tardive au monde

En Inde, une femme de 75 ans a donné naissance à une petite fille. En raison de son âge avancé, elle détient le record de la grossesse la plus tardive au monde.

En Inde, Prabha Devi est une femme qui a battu un record du monde pour le moins impressionnant. Âgée de 75 ans, elle est devenue maman pour la toute première fois. Avec son mari, qui est aujourd’hui âgé de 80 ans, elle n’a jamais réussi à avoir d’enfant par le passé. Ainsi, le couple avait décidé d’en adopter un premier.

Après de nombreux échecs pour tomber enceinte naturellement, la septuagénaire s’est tournée vers la procréation médicalement assistée. Finalement, Prabha Davi a réussi à tomber enceinte en ayant recours à la fécondation in vitro (FIV).

Elle devient mère à 75 ans

Compte tenu de l’âge avancé de la maman, un accouchement naturel n’était pas envisageable. De plus, Prabha Davi possède aujourd’hui un seul poumon car elle a été victime de la tuberculose par le passé, ce qui lui a coûté un organe. Ainsi, la césarienne était la seule option.

« Nous avons effectué une échographie et constaté qu’il y avait des complications, alors nous avons décidé de la faire accoucher par césarienne. Elle était âgée et en mauvaise santé, nous ne pouvions pas prendre de risques avec la vie de l’enfant. Elle avait déjà porté le bébé pendant plus de six mois, ce qui est déjà très surprenant pour son âge », a affirmé le médecin qui a accouché Prabha Devi.

La septuagénaire a accouché à l’hôpital de Kinker de Kota, au Rajasthan. Elle a donné naissance à une petite fille née prématurément, après seulement 30 semaines de grossesse. Les médecins ont préféré déclencher l’accouchement plus tôt pour protéger la vie de la mère, qui aurait pu ne pas survivre à une grossesse plus longue.

Le record de la grossesse la plus tardive au monde

Quand elle est née, la petite fille pesait à peine plus de 680 grammes. Elle a immédiatement été placée dans une couveuse et aujourd’hui, son état de santé s’est stabilisé.

En mettant au monde cet enfant à l’âge de 75 ans, Prabha Devi obtient le record du monde de la grossesse la plus tardive. Auparavant, ce record était détenu par Mangayamma Yaramati, une autre femme indienne âgée de 74 ans qui a donné naissance à des jumelles.