À 37 ans, elle tombe enceinte de quintuplés, son mari la trahit de la pire des façons

Dans la vie, il existe deux catégories de personnes : les lâches et les autres. Ce père de famille ukrainien appartient à la première catégorie. Ce dernier a abandonné son épouse alors qu’elle était enceinte.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Oksana Kobeletska est une super-héroïne ! En effet, cette Ukrainienne est une maman solo qui a surmonté la trahison de son époux : alors qu’elle était enceinte, il l’a quittée du jour au lendemain.

Tout a commencé en 2016 lorsque la jeune femme - alors âgée de 37 ans et maman d’une petite fille - est tombée enceinte de quintuplés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette grossesse multiple a bouleversé Oksana et son mari Sergey. En effet, le couple ne s’attendait pas à accueillir autant d’enfants.

Il quitte sa femme enceinte de quintuplés

Une fois l’effet de surprise passé, la mère de famille a vécu un véritable cauchemar lorsque son compagnon a fui le domicile familial et ses responsabilités. À l’époque, Oksana était sur le point de donner naissance à ses cinq bébés lorsque son mari l’a quittée.

Face à cette situation, cette dernière a fait le choix de se relever et de prioriser les besoins de ses enfants : «Peut-être qu’il ne pouvait pas le supporter, qu’il a eu peur et a pensé que j’avais des épaules plus fortes pour gérer la situation», a-t-elle confié au quotidien britannique The Mirror.

C’est dans ce contexte que l’Ukrainienne a donné la vie à David, Oleksandra, Vladislav, Dariya et Denis, nés avec deux mois d’avance. Sans surprise, elle a pu compter sur ses proches pour s’occuper de la fratrie XXL. Elle a également reçu de l’aide de la part d’internautes et autres bénévoles, qui avaient eu vent de son histoire via les médias.

Mais ce n’est pas tout ! Le président lui a permis d’utiliser une voiture capable de transporter toute la famille. Enfin, le maire de la ville lui a fait don d’un appartement spacieux.

Quelque temps après l’arrivée des quintuplés, Sergey a repris contact avec Oksana avant de réintégrer le foyer. Mais le poids de la trahison était beaucoup trop fort. Finalement, Sergey est parti, abandonnant une nouvelle fois ses enfants.

De son côté, Oksana a assumé le rôle de père et de mère à la perfection, tout en s’épanouissant sur le plan professionnel. Celle qui est devenue blogueuse est suivie par 190 000 abonnés sur Instagram.

