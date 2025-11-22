Il cache le corps de sa mère décédée et se déguise en vieille dame pour toucher la pension de retraite

En Italie, un homme de 57 ans a été arrêté après avoir tenté d’usurper l’identité de sa mère, décédée depuis trois ans et dont le cadavre momifié était caché dans la cave.

Sombre histoire à Borgo Virgilio, près de Mantoue en Italie. Le journal transalpin Corriere della Sera relate une affaire d’escroquerie sous fond de dissimulation de cadavre… en famille. Un homme de 57 ans est accusé d’avoir dissimulé la mort de sa mère pendant trois ans afin de continuer à percevoir la pension de retraite.

La mère du suspect, décédée en 2022 de causes naturelles, aurait été laissée dans la cave familiale, tandis que son fils continuait à toucher chaque mois les versements de l’Inps, l’organisme principal de la Sécurité sociale et de la protection sociale italien, sans éveiller les soupçons.

Le plan a échoué

Cependant, il est arrivé le moment où l’individu, infirmier de profession, a dû renouveler la pièce d’identité de sa défunte mère. Pour y parvenir, il s’est présenté à l’état civil déguisé en femme âgée, affublé d’une robe et d’une perruque, afin de se faire passer pour sa mère.

Les employés municipaux ont rapidement compris la supercherie et ont alerté la police locale. Les vérifications à son domicile ont alors révélé la présence du corps momifié de la défunte dans la cave, confirmant que le décès n’avait jamais été déclaré.

Le quinquagénaire est désormais visé par des accusations de dissimulation de cadavre et d’escroquerie aux dépens de l’Inps. Cette affaire a profondément marqué la modeste commune et les enquêteurs cherchent encore à comprendre comment une fraude aussi macabre a pu passer inaperçue pendant autant d’années.