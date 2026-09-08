Elle gagne 83,5 millions de dollars à la loterie, mais doit saisir la justice pour toucher son jackpot

Une Américaine décroche un jackpot de 83,5 millions de dollars via Jackpocket. Son paiement bloqué, elle saisit la justice et obtient finalement gain de cause.

Elle avait les bons numéros, mais impossible de toucher son jackpot. Au Texas, une joueuse ayant remporté 83,5 millions de dollars a dû saisir la justice après avoir acheté son billet via une application. Une bataille qui a finalement abouti en 2025.

Vingt dollars de tickets et les six bons numéros. Le 17 février 2025, Kristen Moriarty décroche le jackpot du Lotto Texas : 83,5 millions de dollars, un montant alors présenté dans plusieurs médias français comme l’équivalent d’environ 71,5 millions d’euros.

Cette mère de deux enfants a joué depuis son téléphone, avec l’application Jackpocket. Le service permet de commander des billets qu’un intermédiaire achète auprès d’un revendeur. Selon les informations rapportées par People, elle l’utilisait depuis plusieurs années et avait déjà reçu ses précédents gains.

Cette fois, pourtant, le paiement reste bloqué. Pour récupérer son argent, la gagnante va devoir engager une procédure contre les responsables de la loterie.

Son achat via une application se retrouve au cœur d’une polémique

Le problème vient du mode d’achat de son ticket. Au Texas, les services qui achètent des billets pour le compte des joueurs font alors l’objet d’une controverse et d’enquêtes. Le jackpot de Kristen Moriarty se retrouve pris dans cette affaire.

Le 24 février 2025, exactement une semaine après le tirage, la Texas Lottery annonce sa position contre ces intermédiaires et les mesures qu’elle entend prendre pour les interdire. Les nouvelles règles visant les revendeurs qui travaillent avec ces services entrent en vigueur le 19 mai suivant.

Pour les avocats de la gagnante, il n’est pas question de lui faire supporter les conséquences de ce changement. Ils soutiennent qu’elle a acheté son billet légalement et qu’elle doit recevoir son prix. Le 19 mai 2025, elle saisit la justice, initialement sous le pseudonyme de « Jane Doe », afin de préserver son identité.

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Après des mois d’attente, elle obtient enfin son paiement

L’affaire trouve finalement une issue à la fin du mois de juillet 2025. Un accord est conclu avec la Texas Lottery Commission. Le cabinet Howry, Breen & Herman, qui représente la gagnante, annonce avoir obtenu le versement de la totalité de la valeur du jackpot payable au comptant.

La somme s’élève précisément à 45 889 188,92 dollars avant impôts. Pourquoi moins que les 83,5 millions annoncés ? Parce que le jackpot affiché correspondait à un paiement échelonné. Kristen Moriarty avait choisi, dès l’achat de son ticket, l’option permettant de recevoir une somme en une seule fois, dont le montant est inférieur.

Il ne s’agit donc pas d’une pénalité liée à l’application ou au litige. La Texas Lottery confirme elle-même ce paiement dans son historique officiel, à la date du 31 juillet 2025.

L’accord prévoyait qu’environ 34,9 millions de dollars soient versés sur le compte de dépôt de ses avocats pour son bénéfice, et quelque 11 millions au fisc américain au titre de la retenue fiscale.

Contrairement à ce que certains titres continuent d’affirmer, cette joueuse n’a donc pas « tout perdu en une semaine ». Elle a attendu près de six mois et dû passer par la justice pour obtenir son gain. Son histoire s’est bien terminée, même si avoir les six bons numéros n’aura été que la première étape.