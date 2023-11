Elle commande un cocktail nommé «1890» sans savoir qu'il s'agissait... de son prix

Sur TikTok, une touriste nord-irlandaise s’est indignée d’avoir été trompée par le nom d’un cocktail à quatre chiffres, sans savoir qu’il s’agissait aussi de son prix, dans un bar londonien !

Lynsey Bennett n’en croyait pas ses oreilles ! Originaire de Belfast, elle était en vacances à Londres en compagnie de son mari. Ils sont allés passer une soirée au bar d’un hôtel cinq étoiles, puis elle a commandé un cocktail nommé “1980”.

Or, 1980 n’était pas que le nom mais aussi son prix. Lynsey pensait que le cocktail coûtait 19,80 livres (soit un peu plus de 22 euros), mais au moment de payer sa commande, elle découvre que le cocktail coûtait donc 1980 livres (soit environ 2278 euros).

En expliquant sa mésaventure, elle précise qu’en découvrant la facture, son mari est devenu furieux contre elle et est parti dans sa chambre, la laissant seule se débrouiller avec l’addition.

Elle reconnaît néanmoins s’être trompée en lisant les prix sur le menu, mais elle ne pouvait clairement pas se permettre un tel achat, surtout pour un cocktail. Ayant sympathisé avec le jeune barman en amont, elle tente de trouver une solution.

Elle pense que le barman s’est fait virer à cause d’elle

De son côté, le jeune barman ne savait pas vraiment quoi dire et a appelé son manager, qui a décidé d’annuler la facture ! Elle raconte que cette soirée-là n'était que la première de leur séjour de cinq nuits dans cet hôtel : “J’ai évité le bar comme la peste”.

Un peu plus tard durant son séjour, elle est rejointe par sa soeur et elle décide de retourner au bar, très gênée. Elle y retrouve le manager qui ne manque pas de lui rappeler l’anecdote, ajoutant encore plus à son malaise. Mais le pire, c’est quand elle apprend que le jeune barman a été viré à cause de cette histoire : “J’ai fondu en larmes, j’étais tellement agacé que je voulais finalement payer la facture”.

Crédit photo : iStock

Cependant, le manager rassure sa cliente en lui disant que son barman n’a pas vraiment été viré mais était reparti en formation, pour lui apprendre de bien porter à connaissance des clients le prix des cocktails. Une leçon qu’elle a aussi pris pour elle : “Je regarderais toujours les prix désormais”.