Cette maman « dégoûtante » continue d'allaiter son fils de 5 ans et reçoit une pluie de critiques

Lauren McLeod est maman de deux enfants qui a décidé de continuer de les allaiter alors qu’ils sont âgés de 3 et 5 ans. Sa décision lui a valu une pluie de critiques, auxquelles elle a décidé de répondre.

Lauren McLeod est une maman australienne âgée de 29 ans. Elle travaille comme doula, une professionnelle qui fournit des conseils et un soutien personnalisé aux femmes qui accouchent ou qui sont victimes de fausses couches.

En 2017, Lauren a eu un premier enfant, Bowie, puis un deuxième en 2020 nommé Tigerlily. La jeune femme a décidé d’allaiter ses enfants dès leur naissance.

« Je n’ai jamais envisagé d’allaiter au biberon. Pas parce que j’ai quoi que ce soit contre ça, c’est juste que cela fonctionnait pour nous et c’était tout simplement facile », a-t-elle expliqué.

Elle allaite son enfant de 5 ans

Aujourd’hui, son premier enfant est âgé de 5 ans, et Lauren l’allaite toujours, tout comme celui de 3 ans. L’aîné reçoit toujours du lait maternel plusieurs fois par semaine, au moment du coucher. Quand elle a eu son deuxième enfant, Lauren a commencé à fixer des limites et à nourrir Bowie moins fréquemment.

« Ce n’est pas bizarre, c’est tout à fait normal et je continuerai jusqu’à ce qu’ils veuillent arrêter, a-t-elle affirmé. Je crois que nous faisons ce qu’il faut pour nous. C’est une belle chose pour nous de créer des liens et de se reconnecter après une longue journée. Mes enfants et moi avons un beau lien et je suis tellement reconnaissante de pouvoir nourrir leur corps et leur cerveau en pleine croissance avec mon lait maternel, ainsi que de leur apporter le confort et la sécurité qu’ils ressentent pendant l’allaitement. »

Crédit photo : @the.lauren.mcleod

En partageant sa décision, Lauren a reçu une pluie de critiques de la part de personnes qui jugeaient que les enfants étaient trop âgés pour recevoir du lait maternel et que l'allaitement à cet âge était « dégoûtant ». Devant ces remarques, Lauren a décidé de répondre aux attaques et a affirmé que ces personnes manquaient d’éducation et avaient des préjugés culturels.

« Ce n’est pas la peine de passer mon temps et mon énergie à répondre à quelqu’un qui a déjà une opinion sur moi et qui prend le temps d’être méchant, a-t-elle déclaré. En fin de compte, si quelqu’un n’est pas d’accord avec mes choix, ça ne fait rien, c’est son avis. Les avantages l’emportent sur les obstacles auxquels nous pourrions être confrontés. »

Si Lauren a décidé de partager son mode de vie, c’est avant tout pour « aider les gens à comprendre que l’allaitement naturel est biologiquement normal ».