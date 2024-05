Elle débourse une fortune pour une chambre avec « vue imprenable sur la mer », mais l'annonce avait omis un détail

Une jeune femme a récemment raconté la mésaventure qu'elle a vécue dans une chambre d'hôtel. Et, avouons-le, c'est aussi drôle que déplorable.

Lorsque l'on part en vacances, la destination s'avère bien entendu primordiale pour passer des moments agréables et reposants.

Très souvent, les vacanciers aiment se rendre en bord de mer pour y vivre un dépaysement total et profiter d'un cadre idéal sur la plage.

Il faut bien reconnaître qu'il n'y a rien de tel qu'une pause sur le littoral pour recharger les batteries et apprécier la beauté des paysages. Et si en plus, on a la chance d'avoir une location avec une vue sur la mer, toutes les conditions seront réunies pour passer un séjour inoubliable.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Croyant louer une chambre avec vue sur la mer, elle découvre qu'il s'agit d'une... affiche

C'est exactement ce que s'est dit Clarissa Murgia, lorsqu'elle a planifié son récent voyage en Italie.

D'origine argentine, cette influenceuse a ainsi dépensé une fortune pour s'offrir une magnifique chambre d'hôtel avec « vue imprenable sur la mer ». Du moins c'est ce que stipulait l'annonce de la location car en arrivant sur place, la jeune femme est tombée des nues.

Aussitôt les formalités administratives réglées, elle s'est en effet rendue dans la chambre pour profiter du panorama, mais elle a vite déchanté en découvrant que la fameuse vue n'était en réalité qu'une... affiche, placardée sur le mur situé en face de son balcon.

Déçue et abasourdie par cette tromperie, Clarissa a immortalisé la scène et l'a partagée sur les réseaux sociaux. « Je me sens arnaquée les gars. Personne ne m’a jamais trompé comme ça auparavant, hahaha », peut-on lire en légende de cette publication.

#alquilervacacional #anuncio #engaño #humortiktok sonido original - El Correo @elcorreo_com 3stafa surrealista: alquila un apartamento con «vistas al mar» y se encuentra con una lona pintada en la pared La experiencia de esta mujer argentina residente en Italia se ha hecho viral. Ella misma cuenta en un vídeo publicado en TikTok que había alquilado, a través de Airbnb, un piso «vistas al mar». En las imágenes se puede ver el exterior de la vivienda, donde aparece un lugar idílico con un velero al fondo. Sin embargo, a medida que se acerca al balcón observa la realidad: nada de vistas espectaculares, sino que la ventana da a un piso interior, donde en una de las paredes cuelga una lona pintada que simula el paisaje que describen en el anuncio. «Me siento 3stafada, nunca nadie me engañó de esta manera», se puede leer en el vídeo, que acumula más de 2,7 millones de reproducciones en TikTok y que tiene más de 1.500 mensajes. Y tú, ¿te has sentido estafado alguna vez con el alquiler vacacional? #estafa

Devenue virale, la vidéo a beaucoup fait rire les internautes, qui se sont gentiment moqués de l'influenceuse.

Il faut dire que la situation est assez comique, à part peut-être pour ceux qui ont déjà vécu une expérience similaire.