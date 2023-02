Elle découvre que son fiancé la trompe avec sa collègue le jour de leur mariage

Sur TikTok, une femme a raconté qu’elle avait découvert que son mari la trompait avec sa collègue, le jour où ils étaient censés se marier.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, une jeune femme a raconté comment son mariage a mal tourné. En couple depuis plusieurs années, Kristen avait des doutes sur son fiancé, qui était trop proche d’une de ses collègues. L’instinct de la jeune femme l’a poussé à en parler à son compagnon, qui l’a immédiatement accusée de ne pas avoir confiance en lui, l’a qualifiant de « folle ».

À voir aussi

Quelques jours avant leur mariage, Kristen a de nouveau exprimé ses soupçons. Son fiancé, agacé, a décidé de reporter la cérémonie.

« Nous avons commencé à sortir ensemble en 2014 et nous étions censés nous marier le 30 septembre 2017, a raconté Kristen dans sa vidéo. Dans les jours qui ont précédé le mariage, cinq jours avant, je lui ai posé des questions sur cette fille avec qui il travaillait. Il m’a immédiatement répondu : ''Tu es folle ! Il ne se passe rien. Tu ne me fais pas assez confiance pour te marier, nous devons reporter.'' »

Crédit photo : iStock

Cette décision brutale n’a fait qu’accentuer l’anxiété de la future mariée, qui était tout sauf rassurée. Finalement, le couple a décidé d’annuler le mariage.

« J’étais très anxieuse car je pensais que soit il me trompait, soit j’avais complètement perdu contact avec la réalité. Nous avons pris la décision de rester ensemble et de travailler notre confiance. Il m’a dit que c’était de ma faute si nous n’allions pas nous marier et que c’était juste parce que je ne lui faisais pas assez confiance », a raconté la jeune femme.

Elle découvre qu’il la trompe

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le 30 septembre, date à laquelle le mariage aurait dû avoir lieu, Kristen est rentrée chez elle et a découvert son compagnon à moitié nu.

« J’ai déverrouillé la porte de la maison et je suis entrée à l’intérieur, explique-t-elle. Je l’ai vu à moitié nu et il m’a demandé pourquoi j’étais ici. J’ai baissé les yeux et j’ai vu des bottes de femme. J’ai entendu la porte de la chambre principale se fermer et quand je l’ai ouverte, j’ai vu cette femme. »

La femme en question n’était autre que la fameuse collègue qui avait éveillé les soupçons de Kristen. Immédiatement, la collègue a affirmé à Kristen qu’elle était tombée amoureuse de son compagnon. Celui-ci a alors avoué que l’histoire durait depuis plusieurs mois.

Après cette tromperie, une bataille juridique a eu lieu, car la maison dans laquelle le couple vivait était aux deux noms. Pour se payer un bon avocat, Kristen n’a pas hésité à vendre sa bague de fiançailles.

« Jusqu’à la fin, il a essayé de me voler, a-t-elle déclaré. Il a emménagé dans la maison avec sa collègue et quelques semaines plus tard, elle a ramené son chien et sa mère. Puis, ils ont exigé que je paie les factures. »

Heureusement pour Kristen, elle a finalement pu récupérer sa maison et commencer à se reconstruire.