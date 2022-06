Sa fiancée le trompe avec 8 hommes, il attend le jour du mariage pour prendre sa vengeance démoniaque

Un futur marié bien au courant des nombreuses tromperies de sa fiancée a attendu patiemment le moment de leur supposé plus « beau jour de leur vie » pour prendre sa revanche. L’histoire, digne des meilleures comédies hollywoodiennes, avait été racontée il y a quelques années à la télévision britannique.

Crédit : StockSnap/ Pixabay

Ce marié a eu bien de la patience et du courage pour mettre à bien son plan judicieusement concocté et ainsi dévoiler à toute l’assistance les tromperies de sa future femme. Alors que le mariage semblait se dérouler sans accroc, est venu le traditionnel moment de la réception et des fameux discours devant les invités.

À ce moment-là, le marié, visiblement de plus en plus impatient à l’idée d’exécuter une bonne fois pour toutes son plan démoniaque, a fait patienter les invités en leur proposant un petit jeu.

Le marié avait demandé à tous les invités de retourner leur assiette avant d’indiquer que tous ceux qui avaient un petit point rouge collé sur cette dernière devaient rester debout, les autres pouvant s’asseoir. Se faisant, huit personnes, tous des hommes, sont finalement restées debout.

Un petit jeu en guise de vengeance

Alors que toute l’assistance pensait participer à un petit jeu, le marié, ne pouvant plus contenir son impatience a enfin lâché : « Mesdames et messieurs, pouvez-vous tous, s'il vous plaît, regarder les messieurs qui sont restés debout, ils ont tous couché avec ma femme depuis que nous sommes fiancés. Je vais maintenant demander une annulation du mariage ».

Puis, devant les invités ébahis, le marié a quitté la salle laissant sa future ex-femme rouge de honte et tous leurs invités dans le désarroi.

Cette histoire, aussi improbable que drôle, fut racontée dans le célèbre talk show britannique, The Graham Norton Show par l’un des invités de la cérémonie, Sean McInerney. Le principe de ce segment dans l’émission étant de raconter une histoire surprenante, drôle, honteuse sur une chaise rouge à balancier et ce, devant les célébrités invitées sur le plateau. Si l’histoire est jugée suffisamment cocasse ou drôle, l’invité peut repartir sous les applaudissements. Dans le cas contraire, il est gentiment balancé en arrière de sa chaise.

Depuis, cette histoire est particulièrement populaire en Irlande, où s’étaient produits les faits, et en Grande-Bretagne où Sean fut invité à participer à un podcast pour raconter, une fois de plus, cette vengeance savamment orchestrée.